專論》「川普式政治」來襲 歐洲須盡快停止對自由貿易信仰的依附

[Newtalk新聞] 《21世紀的資本（Le Capital au XXIe siècle）》的作者皮凱提（Thomas Piketty）的建言：歐洲若不停止對「自由貿易教」的信仰，社會與產業將面臨災難。

一、為什麼必須課徵關稅？

在「川普式政治」如巨浪般襲來的當下，歐洲也和世界其他地區一樣，必須從根本重新檢視貿易的基本方針。

我要直言不諱地說：歐洲必須盡快停止對自由貿易這種信仰的依附。否則，歐洲的社會與產業將面臨前所未有的災難風險。這對整個地球而言，這也是百害而無一利。

川普依循的是一種狹隘的民族主義邏輯，只關注對美的貿易順差，並依照他當天的心情來設定關稅，其結果是相當混亂的。當前真正需要的，正好是與此完全相反的做法：關稅應該依循普遍性且可預測的原則來加以制定。

為什麼要課徵關稅？第一個理由是，跨境商品運輸所造成的污染，這占了全球二氧化碳排放量的 7%。

經濟學者長期以來低估了這項環境成本，通常只將每噸二氧化碳的成本估算在 100～200 歐元。但是，隨著全球暖化日益嚴重，這個數字已被重新檢討。如今，二氧化碳排放所帶來的成本（包括自然災害與經濟活動減緩等）被估算為每噸 1,000 歐元，甚至更高。而且，這還未考慮福祉（Well—being，或譯為幸福感）下降或非經濟面的成本。

如果以此數字來計算的話，為了將商品運輸所造成的暖化影響反映在價格之中，對全球貿易流量平均課徵約15% 的關稅是合理的。當然，也可以依照不同品項的特性而大幅調整稅率。

課徵關稅的第二個理由，是為了防止「社會傾銷（Social dumping（註一））」、「租稅傾銷（Tax dumping（註二））」以及「環境傾銷（Environmental dumping（註三））」。若部分國家的規範要求遠低於其他國家，該國的生產者就能以更低的成本出售商品，進而壓制其他國家的競爭者。

註解：（註一）Social dumping 是指企業或國家利用較低的勞動標準（如工資、工作條件、社會保障）來降低成本，進而在國際市場上取得競爭優勢。

（註二）Tax dumping 是指透過低稅率或寬鬆的稅制來吸引企業或資金流入，造成不公平競爭。

（註三）Environmental dumping 是指在環境規範鬆散或執行不嚴的地區進行生產或排放污染，以降低成本。

作者：張正修／曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。

