專論》從以色列軍事文化看台灣：平權、孵化、實戰創新的啟示

[Newtalk新聞] 《世局》、《以色列：猶太民族的千年建國之路 》與《武器奇才》這三本著作合在一起，就像是一套完整的「以色列生存三部曲」。讀完這本，我終於深刻了解為什麼以色列這個只有八百萬人口、建國才八十幾年的小國，能變成全世界各國競相學習的對象。我認為，這本書不僅適合國防決策者，每個當兵的人、甚至每個關心台灣未來的年輕人都應該讀讀看。

總結來說，以色列之所以能成為創新強國，歸功於他們特殊的地理困境與軍事制度。我將其歸納為以下幾個核心點：

一、 制度與文化：打破階級的「平權精神」

以色列軍隊（IDF）極度依賴後備軍人，軍中幾乎沒有嚴格的階級意識。理由很簡單：「人都不夠了，哪有時間分大小？」 在軍中，低階幕僚可以直接稱呼部長的外號，士兵敢於在會議上公開反對上級的意見。這種「平權」文化極大地鼓勵了「跳脫框架的思考」。當權威被挑戰時，資訊就不會被壟斷，新的、更好的想法才能湧現。加上隨時面臨滅國的生存壓力，這種危機意識迫使他們必須將生存工具發展到極致。

二、 人才培育機制：軍隊就是最強的「創業孵化器」

以色列青年 18 歲就要入伍，被迫在生死關頭做決定。這種高壓環境讓年輕人快速成熟，培養出驚人的領導力與決斷力。不論貧富、種族都要當兵，軍營成了跨背景、跨領域的資訊交換中心，這就是創意的源頭。以Talpiot（塔皮優）單位為例經由極端嚴格的篩選，強調物理、數學與資工的跨領域訓練，目標是培養能解決軍事技術瓶頸的通才。再看8200 部隊，這是以色列最大的情報單位。從這個單位退伍的官兵，將軍中的網路作戰經驗直接轉化為商機，造就了無數在納斯達克上市的資安公司。 對比台灣的志願役多為家庭資源較少的子弟，如果我們的軍隊也能像以色列一樣，成為人才與創意的融合基地，當軍事單位讓人覺得當兵是可以學到東西甚至是擁有人脈，不再是讓人覺得當兵是浪費時間，那麼軍營自動會吸引學生入伍，我們台灣的國防實力將會完全不同。

三、 研發策略：工程師與戰場的「零距離」

以色列的研發非常「接地氣」。研發系統或戰車的工程師會親自前往前線，直接與士兵交流，觀察戰場上的真實問題。 因為資源匱乏，每個人都被迫要學會多種技能（例如國防幹部常擁有企管與電機雙博士）。這種知識融合讓他們能開發出如「鐵穹」這類高度整合的系統。他們的策略是不追求完美的藝術品，只追求「實戰可用」且「便宜」。 因為敵人時時在變強，每隔十年以色列就幾乎要面對下一次的戰爭，這逼著以色列必須不斷更新設計、不斷進步。

四、 戰略思維：從「依賴」轉向「絕對自立」

早期受限於大國的武器禁運，以色列學到最深刻的一課就是：命運不能交託在別人手裡。 為了生存，他們靈活應變，甚至不惜用「偽裝」或「偷」的方式獲取物資（如阿雅隆地下軍火工廠）。這就是資源不足激發出的應變力。按照本古里安的國防準則：「既然人口與資源不如人，就要靠更先進的武器來取勝。」

五、 衛星與創新的轉化：把不可能變成世界第一

很多人不知道，以色列的衛星與無人機技術是世界頂尖的。為了不讓衛星掉入敵國領土，以色列是全球唯一「逆著地球自轉」向西發射衛星的國家。這極度困難，卻逼得他們研發出極度輕量化、解析度卻驚人的迷你衛星。另一方面，以色列是無人機出口最大國，發展初衷是為了解決 3D 任務（Dull 無聊、Dirty 骯髒、Dangerous 危險），目的是保護珍貴的人民生命。再看以色列的商業模式：因為國內市場小，他們開發後積極出口（如印度、新加坡），利用外銷壓低研發成本，同時換取外交影響力。

書中有很多軍人的例子讓我非常敬佩。他們背負著納粹大屠殺的歷史記憶，明白「保護國家」是為了確保悲劇不再發生。 即便在國內被政策杯葛，或在國際上被冷嘲熱諷，只要是對國家有益的事，他們就展現出驚人的堅持。他們有一種精神：「臉皮要厚、腰桿要直，相信自己的力量。」

台灣很小，人也相對少，但以色列證明了「小國也能是大國」。只要我們能像他們一樣，具備創新思維與守護家鄉的決心，每個人都可以很有用。要相信自己的力量，台灣！

文/何美霖（教授）

