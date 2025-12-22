專論》從公共理性與憲政規範拆解政論節目
[Newtalk新聞] 媒體依賴批判政府維生本屬常態，但當議題選擇與論述方式刻意挑動憤怒、強化陰謀敘事，卻迴避自身也應接受監督時，說的就不再是公共監督，而是赤裸的商業操作。政論節目若要自稱「第四權」，就必須徹底揭露節目贊助結構、政治立場與利益關係，讓觀眾明白自己看到的不是抽象的「公器」，而是一種有立場、有商業目標的評論產品。
一、政論節目的監督悖論
許多政論節目自詡「監督政府不遺餘力」，實際上卻利用下列幾種悖論，遂行商業與政治利益，並放大特定意識形態。
未劃清「憲政爭點」與「情緒動員」
動輒使用「憲法上的政變」此類高度情緒化字眼，掩飾針對大法官或特定機關的人身式政治攻擊，卻始終說不清究竟是哪一條憲法條文、哪一號解釋、何種程序被指為違憲。
「政變」一語在政治學上自有嚴格定義，卻被隨意套用在任何不合己意的判決與人事案上，只憑主觀厭惡就貼上非法奪權的標籤。這種刻意膨脹的修辭，就算出自頭銜亮麗的「博士」，也同樣難以接受。
混淆「揭弊」與「影射、造謠」
凡涉及貪腐、學歷、私人生活的指控，至少應符合三項基本標準：
有可核實的事實基礎
有明確且可檢驗的資料來源
願意以具名公開主張承擔法律責任
若只能反覆使用「有人爆料」「大家都知道」等模糊語句，就等於承認自己做的是政治娛樂，而不是新聞監督。以將大法官釋憲行為指控為「憲法政變」為例，任何嚴肅的評論者都應自問至少五個問題：
事實究竟是什麼？
這些事實是否違反現行憲法明文或慣例？
有無更普通且合理的解釋（例如政黨惡鬥、制度設計缺陷），比「政變」更符合比例原則？
有無反證或相反案例（例如同樣機制在其他政黨執政時也曾啟動）？
若真屬「政變」，可行的憲政救濟與制度因應為何？
如果這些問題一一問下去都答不上來，節目口口聲聲的「監督」，其知識含量便極為薄弱。
以「劇情化敘事」取代制度分析
不少政論節目愛用「英雄對抗邪惡政權」「少數正義之士 vs. 五人幫」等戲劇化結構，以扣人心弦的情節取代冷靜的制度分析，彷彿觀眾只能接受二元對立的故事，而無法區分敘事框架與硬資料。
常見手法包括：
對敵對陣營的小瑕疵極度放大，對己方重大違規則輕描淡寫甚至選擇性失明。
對不利於己方的司法決定一律做動機論（「被收買」「被恐嚇」），對有利己方的判決則完全照單全收。
觀眾只要稍加整理，把節目中的敘事與具體事實相互對照，這種「監督」便很容易暴露為定向政治動員。
把商業操作包裝成道德使命
愈來愈多政論節目將加入會員、捐款支持、購物平台等多元金流，與節目政治立場緊緊綁在一起。商業行為本身並非原罪，但值得警覺的是：政治立場＋會員經營＋捐款呼籲」往往被設計成一套情緒社群經濟。節目愈能激起群眾對「敵人」的憤怒，就愈容易黏住觀眾與會員。「讓你更憤怒」往往比「讓你更理解」更有利可圖。自封為「唯一敢講真話」的姿態，會自然壓抑觀眾的批判能力。
當觀眾相信「別家媒體都被收買，只有這裡還清醒」，跨來源查證的動機就會被削弱。
任何頭腦清楚的觀眾，都應習慣問自己一個關鍵問題：這句話，到底是幫助我理解世界，還是只是在強化我對某個「敵人」的仇恨，好讓我繼續留在這個頻道？
二、拆解不肖政論節目的五個步驟
面對打著監督旗號，實則行商業牟利與政治鬥爭之實的政論節目，觀眾可以掌握以下五個簡單步驟，拆解其話術：
去情緒化改寫標題
先把「黑手、政變、賣台、滅國」等字眼通通換成中性表述，再問自己：事件本身是否仍然嚴重到需要驚慌？如果去掉煽動詞彙，故事就立刻失去重量，那多半是一場情緒行銷。
2.找出敘事中的二分法
追問：節目是否把世界簡化成「正義 vs. 邪惡」「我方 vs. 敵方」？有沒有被刻意消失的第三條路、結構因素或制度條件？凡是只容許單一選邊的敘事，通常就在排除複雜現實。
要求具體證據與制度機制
對每一個陰謀說法，要求看到具體文件、明確時間線與制度漏洞，而不只是「我聽說」「有人爆料」。沒有制度機制與證據鏈支撐的指控，再正義凜然，也只是空泛指責。
與其他來源交叉比對
同一事件，至少找一個立場不同的媒體報導，或是直接查閱官方文件與原始資料，檢查看看這個政論節目是否刻意省略關鍵事實。單一來源喧嘩得越大聲，越需要冷靜交叉驗證。
區分「合理批評」與「人格抹黑」
批評政策設計、制度缺陷與判決理由，是民主社會不可或缺的公共練習；但在沒有堅實證據之前，隨意攻擊個人學歷、人格與動機，很容易墜入誹謗與仇恨動員。觀眾必須學會把這兩者清楚分開。
當社會多數人能嫻熟運用這套拆解工具時，任何名嘴與政論節目——無論藍綠或其他陣營——都將被放在同一把尺上檢驗。真正有內容、講理據的監督會留下來，靠煽動與陰謀維生的節目自然會被市場淘汰。
結語：用市場機制清理言論環境
現今許多政論節目仰賴社群平台的點閱率與觀眾／會員贊助維生，若多數公民願意以以上方法拆解與識破「掛羊頭賣狗肉」的節目話術，讓這類節目的點閱與贊助逐步降到難以維持，正常的市場機制反而能成為「端正視聽」的助力。
當情緒動員不再是最有利可圖的生意，當觀眾願意以公共理性與憲政規範檢驗每一則評論，台灣的公民社會才能真正恢復相對清明的討論空間。
文/江建祥（律師、曾任南加州聖伯納帝諾郡副檢察官）
