專論》比蘇聯更難崩潰？中國共產黨打造21世紀超級獨裁系統

中國國家主席習近平 圖：翻攝自中國網路

[Newtalk新聞] 今日的中國，是徹底研究蘇聯崩潰後，將毛澤東的獨裁手法以現代高科技加以更新的『21世紀超進化型一黨獨裁系統』。」

很多人可能會認為「共產主義早就過時了吧？」但是如果冷靜分析中國共產黨為何至今不但沒有崩潰，反而仍能維持龐大的力量的話，這可以從以下三個面向切入：

1、「蘇聯崩潰」的最大創傷與教訓：對於中國共產黨而言，1991年的蘇聯解體是「明日可能就是自己」的巨大恐懼。他們徹底剖析蘇聯滅亡的原因，並得到兩個教訓：

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（1）教訓①：即使進行經濟改革（市場開放），也絕不能推行政治自由化（民主化或是允許批評），避免重蹈戈巴契夫的覆轍。

（2）教訓②：軍隊（人民解放軍）絕不能成為「國家的軍隊」，必須始終是「黨的軍隊」，由黨的最高領導人完全掌握。 習近平政權加強政治與言論控制，正是基於這種「防止蘇聯化」的強迫觀念。

2、「毛澤東獨裁手法」的復活與現代化：習近平深受毛澤東統治風格影響，繼承了權力集中、思想統制、對黨員嚴格約束等的手法。毛澤東的獨裁手法之高明且殘酷在於：他不僅僅依靠暴力的軍警力量（如希特勒或史達林），他更擅長操縱人性和群眾心理。他將自己包裝成底層人民反抗官僚體制的代言人，讓受壓迫的群眾自願成為他清除政敵、鞏固絕對權力的工具。 不同於毛澤東的是，現代中國共產黨運用科技力量：AI、臉部辨識、大數據、社群媒體審查系統，取代過去依靠人眼與密告的監控方式。藉由數位技術，他們將「共產主義的統治能力」提升到極限，形成更精密、更完美的控制。

3、馬克思主義作為「宗教（正統性依據）」： 即使中國已經走向資本主義式的經濟成長，但中國共產黨仍堅持不放下「馬克思列寧主義」與「共產主義」的招牌。 對黨而言，馬克思主義不只是經濟理論，而是證明「共產黨有權獨裁統治中國」的聖經。必須維持《共產黨依照歷史法則，正引領中國走向富強偉大》的敘事，因此必須持續扮演這一思想的「繼承者」。

4、靠馬克思主義已無法束縛「民心」：儘管在名義上習近平仍高舉第2章所提的「馬克思主義（共產思想）」，但在資本主義化加速的現代中國，喊「勞工團結！」已經難以打動年輕人與一般民眾。 當社會充斥追逐金錢、貧富差距擴大、精神寄託消失的時候，共產黨選擇以擁有兩千多年歷史的「儒家文化（中華傳統）」作為新的道德支柱。曾在文化大革命（1960〜70年代）中被視為「舊惡習」而遭徹底破壞的孔子，如今卻被習近平政權翻轉為「國家驕傲的寶藏」，並大力復興。儒家思想強調「孝（敬父母）」與「忠（服從上位者、秩序）」。共產黨將其巧妙轉化為：「國家（＝共產黨、習近平）的決定不可違抗，沉默服從才是正直的中國人之德。」利用這種「服從上命」的統治便利性來教育《被用來壓制主張「個人自由與權利」的年輕人》，培養順從的國民，就成為一黨統治的精神支柱。

換句話說， 中國共產黨並非過時的遺物，而是吸取蘇聯失敗的血淚教訓，融合毛澤東的絕對權力與儒家思想及21世紀的數位監控技術，成為全球最強固、最具「學習能力」的獨裁系統。

正因為擁有這套「近乎完美的國內統治系統」作為基礎，中國才得以在對外展開強硬的戰狼外交。

作者：張正修/曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。

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