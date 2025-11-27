專論》洪秀柱前主席，妳哪位？

國民黨前主席洪秀柱。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 妳代表國台辦發言嗎？妳提醒北京政府，妳已經幫北京政府找到對台灣「不得不動手」的理由了。

國民黨前主席洪秀柱昨天批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由。洪秀柱說，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。

洪秀柱說「台獨金孫孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。

請問洪女士，這則貼文是國台辦給妳的嗎？如果不是國台辦給妳的，就是妳給國台辦的未來演講稿。

怎麼會有這麼像孿生兄妹的講法？一個國家為國防安全防護自己，不是全世界所有的國家都該做的事嗎？還是妳認為台灣本來就不是一個國家，自己增加國防防禦能力是造反，觸怒妳的北京主子龍顏，罪該萬死！台灣應該開啟城門迎接中國來接收台灣，吾王萬歲萬萬歲，是謂天下太平，五穀豐收，六畜興旺，和平統一，當然不會有戰爭。

妳問過妳們家的黨主席鄭麗文了嗎？妳問過台灣人民了嗎？妳說這是賴總統替北京找到「不得不動手」的理由，究其實，是妳幫北京找到對台動武的理由耶，北京政府經過妳ㄧ提醒，才想到對台動武有這麼好的理由，因為台灣總統增加國防預算，打算「造反」了。

請問洪女士，妳到底站在哪一邊，妳是哪一國人民？為敵統戰宣傳，這樣不夠成通匪叛亂罪嗎？

昨天賴總統親自端出新政策，為了反制中共「74人台獨名單」，擬嚴懲在地協力者 ，最重可處7年以上重刑。我舉雙手雙腳贊成，而且在此第一個舉報，國民黨前主席洪秀柱，這是最具代表性的「在地協力者」。另外，國民黨高層上至黨主席下至多位黨政要員，族繁不及備載，請國安單位隨時查看，全民ㄧ起大監督，該檢舉的不要手軟，愛台灣，就是要護國防！

作者：劉青山／資深政治顧問

