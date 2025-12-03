專論》一直喊「垃圾立委」，立委管垃圾？

高市府環保局接獲檢舉，派員稽查並調派抓斗車、清潔車清理月世界山坡地遭意傾倒的家用垃圾。 圖：高雄市環保局（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法委員如果管垃圾，那總統應該管路燈了。

國民黨眾諸君們實在有趣，老是愛黏著垃圾談。關於高雄市長民進黨黨內初選，人家的家務事，國民黨卻不缺席。國民黨群攻ㄧ個話題，繞著垃圾話題轉，我定睛一看，原來是垃圾亂傾倒的問題。垃圾亂傾倒屬環境保護問題，有相關法律亦可以用刑法處理，這個也能扯上立法委員的職責？

被群攻圍剿的民進黨立法委員邱議瑩，選區正好在該垃圾被傾倒區，是謂苦主，藍軍見機不可失，全面炮轟攻擊邱是該選區立委，不該讓此事發生。曾幾何時，垃圾變成國會議員的主事項目？選民投票選出一位國會議員，不管立法修法，立委的工作是要派人駐守在各個黑暗腳落，在月黑風高的晚上防止宵小偷倒垃圾，光想到那個畫面就令人發笑。

國會議員的職權小到只能管垃圾，而藍營講得振振有詞、義憤填膺，都沒去想像那個構圖有多好笑？邱議瑩啥事都不用做，就整天守著一畝廢田，防止小偷入境，守護故鄉的概念自動切換成「守著黑暗、守著垃圾」，這樣就符合藍營眼中的適格優等立法委員。

難怪會當萬年在野黨了。你媽媽都沒有教出門要帶腦嗎？如果國會議員主管垃圾的前世今生，那總統就該管你家巷口的路燈了，這才叫權責相符。

人家的家務事真的不要管，他黨的黨內初選關藍營什麼事？是怕對手黨推出的市長人選強悍不好打，所以能塞的議題盡量塞，握有話語權的人拼命集中火力加柴火，殊不知柴火越加火越燒越旺，燒到連網路溫度計都把邱議瑩燒進前十名聲量榜了，國民黨到底是在助攻還是在滅敵？

不得不承認民進黨是很會選舉的政黨，也不得不承認國民黨的選舉招式沒半撇，國民黨的選舉秘訣就是用等的，等當選，等萬年執政的民進黨出錯，就換國民黨執政。從萬年在野黨進化到萬年執政，都說單位是萬年了，你就知道距離有多遠了。

在等待的期間，這些藍營的黨政要人只要閉嘴，萬年的距離就會縮小一點。如果忘了帶腦出門，多食用維他命補給品，百利無一害。不要再讓看不下去的人又跳出來寫文章批評，你們這種功夫，還要讓人等多久才能執政啊？

文/劉青山（資深政治顧問）

