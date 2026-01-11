專論》陳「昭」「姿」心，路人皆知
[Newtalk新聞] 陳昭姿在立法院回應林淑芬委員對「陳九條」條文粗糙、且可能剝削弱勢女性的質疑時，竟表示大意如下：「如果你覺得我提的版本有問題，那你就自己提一個你滿意的版本。」這種論證方式的荒謬，無異於說：「如果你認為我的種族屠殺方式有問題，那你就自己提出一種你滿意的種族滅絕方法啊！」問題從來不在於「方式」是否精緻，而在於某些作為在本質上就不該被允許。
國際人權觀點與實證社會調查已多次指出，代孕制度對弱勢階層女性造成的傷害包括下列幾個面向：
一、經濟與身體的剝削
以一次性報酬交換高風險妊娠，卻缺乏長期社會福利與醫療保障，形成典型「用窮女人的身體替富人服務」的市場格局。
二、健康與醫療風險外部化
懷孕與生產產生的併發症由代孕者獨自承擔；完成「交付」後，後續慢性健康問題往往缺乏追蹤與補償機制。
三、情感與人格尊嚴侵害
許多代孕者在研究訪談中描述，自己在孕期與胎兒形成情感連結，卻在生產後被迫「切割」，留下強烈失落感與被利用的屈辱經驗。
四、生活與行動自由受限
為了「控管風險」，代孕者常被要求集中居住、限制與家人接觸，並接受嚴格飲食與行為管理，實質上接近受到監控的勞動狀態。這些限制甚至延伸到她在代孕期間是否可以正常社交、是否被禁止與其親密伴侶有性行為等，充分暴露其身體自主權遭到侵蝕。
上述問題在代孕者本就處於經濟與社會弱勢的情況下只會更加惡化，因為她們在合約談判、權益主張以及訴諸司法救濟方面，幾乎沒有真正對等的發聲與抗辯能力。
更進一步來看，代孕制度所暴露的並非只是個別案件中的不公，而是全球與國內階級、性別秩序的再製與失序。跨國代孕經常呈現為「富裕國家或階層的意定父母」，對「貧窮國家或下階層女性代孕者」的結構性支配；即使在同一國家內，往往也是中上階層家庭將高風險生育外包給處境不利的女性。
在此脈絡下，必須進一步發問：外國人是否可以來台灣聘請代孕婦女？如果可以，台灣社會以全民健保支撐的醫療資源，為何要替外國人的生育需求買單？國家是否就此默許本國醫療與保險制度，被納入國際代孕產業鏈的一環？
若從市場邏輯與醫療產業化角度觀察，揭露結構性邪惡最直接的方式，就是追蹤金流。當生育被視為可買賣服務，醫療機構與中介業者自然有極強烈的逐利誘因，而弱勢女性就成為最容易被吸納進這個「生殖食物鏈」底層的人群。代孕者之所以多半是弱勢女性，本身就是全球與國內權力結構運作下的結果，而絕非偶然或中性的「選擇」。代孕的種種弊病，正是這個體制利用既存不平等，將其轉化為可獲利的生殖勞動市場的具體展現。
更令人不安的是，陳昭姿面對媒體時公開表示，到國外尋找代孕母可能需要動輒七、八百萬元，因此她想到在國內「普及」代孕以降低成本。以她這種自認「聰明精明」的思維模式，一旦「陳九條」通過，未來從東南亞輸入外籍女性來台代孕、進一步壓低成本並享受台灣低廉健保的情境，絕非不可想像。
在這樣的結構與動機之下，只能說：其心難辭其咎。
***著者：江建祥律師1978畢業於政治大學法律系，服完軍法預官役，返回政大取得法學碩士後，於1983移民美國，並在加州首府McGeorge 法學院取得Juris Doctor 學位。曾任南加州聖伯納帝諾郡副檢察官 （Deputy District Attorney），專精民刑事訴訟，後轉任律師服務洛杉磯僑界近40年。
更多Newtalk新聞報導
2026高雄富邦馬拉松萬人起跑 日本、肯亞選手分獲全馬男女組冠軍
市民笑容融化委屈！ 林岱樺告白：為高雄，我要變更強
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚送一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 17
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 30
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 10 小時前 ・ 176
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 38
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 17 小時前 ・ 213
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 802
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 16 小時前 ・ 4
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 21
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 64
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 141
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 15
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 19