專論》面對威脅需戰略清晰：賴清德的國防表態不是玩火而是負責任的現實主義

[Newtalk新聞] 近日圍繞賴清德總統的國防預算投書、2027武統說法、以及《全民安全指引》的發布，各界議論紛紛。部分政治勢力甚至將此解讀為「媚外」、「草率」、「不尊重人民」，並以飲食瑣事、人身化語彙進行攻擊。

然而，若回到國際局勢、歷年情資與中共宣傳節奏來檢視這一連串政策，就會發現：賴清德的安全論述並非突兀冒進，而是基於事實情勢的「戰略清晰」——也是台灣在國際秩序重整中不得不採取的負責任路線。

一、2027武統不是台灣創造的恐慌，而是中共多年來的認知作戰信號

所謂「2027」並非源自台灣政府，而是多年來在中共軍改、軍演節奏、官方內宣與智庫報告中反覆出現的時間點。

廣告 廣告

北京透過「明示威脅＋耳語恐嚇」的方式，在台灣民心中植入壓力時程，其目的很清楚：削弱台灣社會信心、降低防衛意志，並迫使政治人物不敢公開討論威脅。

因此，賴清德在公開場合說明「2027是中共內部目標之一」，本質上是揭露威脅，而不是製造威脅；是破除認知作戰，而不是參與認知作戰。

一個負責任的總統不會對風險裝作沒看到，更不會讓整個國家在未知中被動等待。

二、國際情勢已明確分邊：台灣此刻不能戰略模糊，必須戰略清晰

放眼全球，美歐民主陣營正在集結：

•俄羅斯對歐洲安全秩序進行實質破壞；

•伊朗對中東局勢施加影響；

•中國則以經濟、科技、軍力擴張衝擊印太平衡。

面對威權聯盟的快速結盟，台灣不可能選擇自外於民主陣線。

這不是「親美」或「反中」的問題，而是「要不要活在自由環境下」的選擇。

當國際正在重新排隊時，台灣唯一可行的道路，是站在自由民主陣營——不因恐懼而模糊，不因壓力而搖擺。

賴清德向《華盛頓郵報》清晰展現台灣的決心，目的在讓盟友理解：台灣不是麻煩製造者，而是自我負責的夥伴，願意投入資源強化自身防衛。

這稱不上媚外，而是現實主義外交的基本功。

三、攻擊總統「講錯話」、「吃干貝」、「不尊重人民」：正符合中共統戰的敘事框架

任何民主國家都必須容許監督，但近期對賴政府的批評明顯偏離政策討論，而轉向情緒式、貼標籤式攻擊。

例如：

「講錯話」——忽略中共多年威脅脈絡；

「吃壽司就代表挺日」——把飲食硬解讀為地緣政治；

「對外媒講、對人民不講」——刻意淡化連日記者會與政策說明。

這些攻擊的共同特徵是：

削弱領袖公信力 → 削弱防衛意志 → 削弱國際信任 → 強化外部威脅。

這正與中共對台統戰的「三低策略」不謀而合：

•低信任政府

•低士氣社會

•低防衛決心

當國內政治力量刻意引用中共話術、放大瑣碎議題、弱化安全政策，本質上就是在為對方的認知戰助力。

四、台灣政經僵局並非單靠政府讓步即可解決，而是藍白刻意阻斷施政的政治策略

必須誠實面對：

台灣目前的政經困境，不是單靠行政部門調整就能順利推動，而是受到立法院對抗性政治的嚴重羈絆。

當藍白陣營採取「否決一切」「杯葛所有預算」「拖延程序」等策略時，每一項攸關社會前瞻與國家安全的政策，都會被延宕、被消耗、被政治化。

在這種結構下，無論執政者提出什麼方案，都會遭遇：「你做什麼我都反對」的無限循環。

因此，將國家安全議題簡化為「綠營不願讓步」是一種政治幻覺。

真正的問題是：

有沒有跨黨派、跨世代、跨社會階層的共識願意承認——台灣需要防衛、需要準備，也需要穩定的政治運作。

在這樣的現實環境中，賴清德選擇直接向國際與國人說明台灣的立場，是維持行政能力的必要手段，而非傲慢。

結語：在威脅面前，真正不尊重人民的，是阻止人民理解真相的人

賴清德提出大規模國防投資、加強民防教育、公開說明外部情勢，這些不是挑釁，不是玩火，而是：

避免戰爭的必要準備。

反之，把真實的威脅說成是假議題，把政府的準備說成是製造恐慌，把國際公開說明說成是媚外——

這些論述才真正會讓台灣陷入危險之地。

一個領袖的責任不是討好所有人，而是用實際行動確保這塊土地能活在自由之下。

面對威權擴張、國際變局與中共的壓力，台灣不能再靠幻想自保，也不能用情緒掩蓋現實。

戰略清晰、強化嚇阻、深化民主聯盟，是此刻唯一能讓台灣走向安全的道路。

而真正尊重人民的政府，不是講好聽話的政府，而是願意把真相攤開的政府。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德紐時專訪 學者揭3意義：凸顯台灣在地緣政治的重要地位

與客家青年深化連結 賴清德：讓客家文化成為世界文化