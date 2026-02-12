專論》高市政權最大的風險依然存在

由首相高市早苗所率領的自民黨在這次眾議院改選中單獨取得超過三分之二的席位。 圖：翻攝自自民黨官網（資料照）

[Newtalk新聞] 「真正的考驗」才正要開始

在眾議院選舉中取得歷史性大勝利的高市早苗首相，如今成為日本最具政治權力的首相。但是，美國的國際政治專業媒體《外交政策》（Foreign Policy）指出，在這場壓倒性的勝利背後，最大的考驗已經開始。該媒體表示：「她承諾了許多『一切順利』的故事，但這種姿態可能會招致與英國前首相特拉斯的不名譽之比較──特拉斯在上任45天後便遭到市場拋棄。」

《外交政策》並分析，高市政權所面臨的最大風險並非外交或安全保障，而是經濟政策──尤其是通膨對策。高市的解決方案是，在兩年當中暫停食材的消費稅，以緩和通膨的副作用。但是，也有風險指出，財政刺激可能使景氣過熱，導致物價上漲的惡性循環，這與經濟學教科書的原則是相違背的。因此，《外交政策》寫道，許多經濟學者是持否定的態度。

野村綜合研究所的經濟學家、曾任日本央行政策委員會審議委員的木內登英，在接受該媒體採訪時評論：「將消費稅減稅作為通膨對策是存在許多弊害的。其效果有限，可能惡化財政，並引發日圓貶值與長期利率的上升。此外，還會對於《以稅收為財源的社會福利制度的信賴》帶來損害，進一步加深長期的不安。」

消費稅減稅作為通膨對策的弊害

一般來説，消費稅減稅作為通膨對策的弊害有如下：

1、效果有限

減稅只能暫時降低部分商品的價格，對整體通膨壓力的抑制作用非常有限，尤其是當通膨主要來自能源或是進口成本時。

2、財政惡化

消費稅是政府重要的財源之一。減稅會直接減少稅收，惡化財政赤字，削弱政府在公共建設與社會福利上的支出能力。

3、可能導致日圓貶值與利率的上升

財政惡化會降低市場對政府債務的信任，可能引發貨幣貶值與長期利率的上升，反而加劇通膨壓力。

4、社會福利制度的信任受損

消費稅常被用作社會保障的財源。若減稅，可能讓民眾質疑社會保障制度的永續性，增加長期的不安。

5、刺激需求，反而推升物價

減稅會增加消費者的可支配收入，短期內可能刺激消費需求，導致景氣過熱，形成「物價上漲的惡性循環」。

消費稅減稅雖然能在短期內減輕民眾的生活壓力，但作為通膨對策卻存在結構性弊害：效果有限、財政惡化、貨幣與利率風險、社會福利制度的信任受損，以及可能反而推升物價，這也是為什麼許多經濟學者對此持否定態度。

作者：張正修，曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。

