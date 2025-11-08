專責醫師明年再擴大！被勸政策別「走太快」 石崇良嘆夜難眠：要給下一代交代

衛福部長石崇良指出，明年希望擴大現行「幼兒專責醫師」制度為「兒童專責醫師」，將服務年齡從0至3歲延伸至0至6歲，讓每名幼兒都能有專責醫師持續照護。(記者塗建榮攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保補充保費改革引發爭議，但衛福部長石崇良腳步並未停下，今(8日)出席「台灣醫學週」開幕活動時，他強調健保改革勢在必行，會以取得最大民眾共識為前提持續推進，同時醫療體系也必須以創新模式因應，明年健保總額預估將達9883億元、成長5.5%，再加上公務預算199億元，整體投入將突破1兆元，政府正設法以更多資源支持基層、偏鄉與兒科照護，其中一項重點是擴大現行「幼兒專責醫師」制度為「兒童專責醫師」，服務年齡從0至3歲延伸至0至6歲，讓每名幼兒都能有專責醫師持續照護。

廣告 廣告

石崇良說，少子化導致兒科病人減少，加上預防保健做得好，「孩子不生病、不看病，兒科醫師反而越來越少」，尤其疫情期間台大兒童醫院曾出現「醫護人員比病人還多」的情況，反映兒科量能失衡的困境。

石崇良說，傳統「按件給付」制度已難反映兒科照護的價值，未來將往「價值導向支付」，讓預算依照健康管理與照護成果分配，「不是看病越多拿越多，而是讓孩子健康也有預算」。衛福部已框列兒科預算，將用於推動「兒童專責醫師」制度，強化預防保健、營養指導與健康管理，逐步朝價值導向的給付模式邁進。

他進一步說明，「幼兒專責醫師」制度從新生兒出生即媒合，由基層醫師提供整合性照護，包含健檢、預防接種與牙齒塗氟等，目前覆蓋率約65%，未來延伸至6歲後，就像讓孩子有一位「大天使」陪伴成長，在入學前由專責醫師與家庭醫師共同守護健康。這項制度可視為家庭醫師計畫的延伸，只是對象從成人與慢性病患者，轉為學齡前兒童，重點在於健康習慣養成與肥胖防治，希望把「健康台灣」的精神導入兒童照護。

石崇良表示，明年兒科小總額中有123.5億元用於基層西醫服務，預計涵蓋預防接種、早療轉介、健康促進與營養指導等，全台約有100多萬名0至6歲幼兒可受惠。

廣告 廣告

石崇良也坦言，近來外界批評衛福部政策「走太快」，身邊許多老師與朋友也提醒他「要放慢腳步」，但眼前的挑戰就在門口，台灣人口結構快速變化，醫療人力面臨嚴峻衝擊，又進入超高齡與少子化社會，「每天看著那些數字，真的睡不著覺」，鄰近的韓國生育率近年已有回升跡象，但台灣目前仍毫無起色，「如果現在不設法用創新的方式迎戰，對下一代真的沒辦法交代。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

健保不會倒但必須改革 台大醫學院院長吳明賢喊話：一定要成功

鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部

健保總額明年破兆元大關 賴清德：3大方向拚醫療永續

鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸

