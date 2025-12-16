專賣凶宅！李銘順怕鬼入住全開燈 陳姸霏當通靈少女

《凶宅專賣店》、《動物園》將在2026年播出。（Disney＋提供）

《慕胥辭》由迪麗熱巴演繹百歲鬼王，騰訊預約突破200萬。（Disney＋提供）

《雨霖鈴》楊洋挑戰演繹經典角色南俠。（Disney＋提供）

Disney＋宣布2026年華語戲劇陣容，一口氣揭曉6部話題神劇，包括在台北電影節好評不斷的《凶宅專賣店》、高雄電影節觀眾票選第一的《動物園》，騰訊預約狂破 200 萬的《慕胥辭》、《延禧攻略》製作團隊回歸之作《玉茗茶骨》、楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭《雨霖鈴》、以及白鹿復仇爽劇《莫離》，題型容納在地民俗、職場喜劇、宅鬥權謀、武俠冒險、奇幻愛戀類型。

在台北電影節試映即獲好評的《凶宅專賣店》，由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘視帝李銘順、范少勳及金馬新人陳姸霏主演。劇情聚焦神祕的房仲公司「義勝房屋」一行人，透過每一次買賣，直面自己內心的創傷，揭開潛藏在每座凶宅背後剪不斷的執念與遺憾。

飾演義勝房屋店長「雄哥」的李銘順笑稱拍攝期間入住的飯店，第一晚會將燈全部打開、怕看到不該看的東西；范少勳則飾演住凶宅20年的房仲菜鳥「阿澤」，透露每個拍攝地都請道長淨化，甚至開始研究法器；而陳姸霏則化身新一代通靈少女「小墨」，挑戰吊鋼絲、練咒語、比手印等，讓愛看靈異節目的她直呼「圓夢」。

職人愛情喜劇《動物園》由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手演員王柏傑、邵雨薇、李淳，將鏡頭對準高雄壽山動物園，劇情描述廣告公司菁英朱欣葵（邵雨薇 飾）因工作失意，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑共譜歡喜冤家的職場故事。

導演蘇文聖透露演員們為了與動物對戲，接受至少三週的紮實特訓，邵雨薇、王柏傑、李淳三人分別跟波爾羊、白犀牛、非洲象培養默契，甚至親自體驗清理動物糞便。此外，《動物園》也遠赴紐約取景，李淳父親李安更熱情邀請劇組聚餐，讓大家留下難忘回憶。

《延禧攻略》製作團隊全新宅鬥權謀劇《玉茗茶骨》由侯明昊、古力娜扎主演，講述落難縣令與茶王之女的愛情博弈。《雨霖鈴》改編自《三俠五義》，以北宋時代為背景，講述禦前四品的護衛展昭（楊洋 飾）為追查真相順著好友留下的線索意外結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）、以及大名鼎鼎的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾），志同道合的三人一同出生入死，以全新視角演繹展昭的冒險故事。

古裝奇幻劇《慕胥辭》改編自人氣小說《白日提燈》，迪麗熱巴化身活了四百年、卻沒有感官感受的鬼王，與少年將軍陳飛宇展開一段宿命愛戀。《莫離》改編高人氣小說《盛世嫡妃》，由白鹿、承磊主演，「先婚後謀」的創新敘事手法，備受粉絲期待。

