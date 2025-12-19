專車夜遊耶誕城 板橋榮家近百歲長輩樂如孩童

《圖說》百歲許伯伯穿著帥氣，調皮與板橋榮家陳桂美主任合影。〈板橋榮家提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋榮家為讓高齡長輩也能感受全台矚目的「新北歡樂耶誕城」節慶熱鬧氣氛，又不需忍受寒風與擁擠人潮，特別安排別開生面的「夜遊耶誕城」活動，榮家貼心出動專屬中型巴士，載著一群平均年齡超過90歲的榮民長輩，以「車遊」的方式輕鬆穿梭於璀璨燈海之中，讓長輩們大讚：「坐著看燈真舒服！」

《圖說》板橋榮家長輩們在耶誕燈飾前開心比愛—裡面有三位百歲長輩。〈板橋榮家提供〉

板橋榮家陳桂美主任表示，照顧長輩不僅是生理上的安頓，心理的富足同樣重要，透過這次「車遊耶誕城」的安排，既顧及長輩的體力與保暖需求，又能讓他們與社會脈動接軌，感受年底佳節的歡樂氛圍，未來榮家將持續規劃各類適合高齡者的休閒活動，讓長輩們的晚年生活更加豐富多彩。

廣告 廣告

她說，考量到近日氣溫變化大，加上新北耶誕城周邊人潮眾多，對於高齡90歲以上、或需仰賴輔具的長輩來說，實地步行參觀是一大挑戰。為此，板橋榮家特別規劃賞燈行程，長輩們搭乘榮家中巴，在工作人員的細心攙扶下上車，彷彿乘坐「移動觀景台」，沿途欣賞新北市府周邊絢麗的燈飾與高聳的耶誕樹。

《圖說》板橋榮家長輩在熊大探險號前合影。〈板橋榮家提供〉

當車輛緩緩駛經縣民大道與新府路時，車窗外流光溢彩的燈飾讓車內的長輩們驚呼連連，長輩們紛紛說他們是第一次來看耶誕城，伯伯、阿姨們看著窗外變幻的雷射光雕與滿滿的人潮，眼神跟著發亮，興奮地指著窗外討論，臉上洋溢著宛如孩童般的笑容。