專辦婦女暴力卻槍擊女法官 土耳其前檢察官遭判15年
專辦婦女暴力卻槍擊女法官 土耳其前檢察官遭判15年
土耳其日前發生一起震驚社會的槍擊案。一名曾專門負責處理「防治婦女暴力」案件的前檢察官，因涉嫌在法官辦公室內開槍射擊一名女法官，於週五被土耳其法院判處15年有期徒刑，引發當地婦權團體強烈憤慨。
根據土耳其媒體報導，前檢察官 Muhammed Cagatay Kilicaslan 聲稱與受害女法官曾有婚外情。案發當時，他闖入該名女法官位於伊斯坦堡的辦公室，並朝她的腹股溝開槍。所幸當時一名在法院內進行勞役的囚犯及時出手制止，才阻止他開第二槍，避免了更嚴重的悲劇。
這起案件之所以引發土耳其社會高度關注，是因為 Muhammed Cagatay Kilicaslan 過去的職務相當諷刺。他在庭審中坦言，自己曾在專門防治針對女性暴力的部門工作長達兩年。此一背景曝光後，隨即引發土耳其婦女權利團體的強烈譴責與憤怒。
法院最終依企圖謀殺女性罪，判處他15年監禁，其中11年8個月必須入監服刑，其餘刑期則予以緩刑。根據土耳其婦權團體「我們將停止殺害女性」（We Will Stop Femicide）的統計數據顯示，土耳其女性面臨嚴重的暴力威脅，光是在2025年，就有294名女性遭男性殺害，另有297名女性在可疑情況下死亡。
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