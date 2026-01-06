專門以釣魚式偷香油錢 3男跨區涉竊逾13家宮廟

CNEWS204260106a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

46歲陳姓男子，涉嫌夥同46歲陳姓、32歲柯姓男子等2人，3人共組竊盜集團，鎖定宮廟的功德箱為目標。台南市白河警分局表示，台南市素有千廟之城的稱號，信徒捐獻的香油錢，是對神明的心意，但這份心意卻成為陳嫌等3人覬覦的目標。員警追查，3人先後在台南市麻豆、新營、白河等地區，涉竊逾13家宮廟的功德箱，前（4）日員警兵分多路，循線拘提3人到案，起獲作案工具1批。全案移送後，已由台南地方法院，裁定陳嫌3人羈押禁見。

白河警方表示，3人涉嫌自去年7月迄今，先後在麻豆、新營、白河等地區，反覆行竊計有多達13間寺廟，3人以「釣魚」方式竊取香油錢。獲報後旋即與麻豆及新營警分局等，共組專案小組追查，過濾比對監視器畫面，鎖定涉案車輛，並分析、掌握陳嫌等3人的身分，前日兵分多路成功拘提3人到案。

白河警分局長陳志埕表示，地方的宗教信仰，具有安定人心的力量。呼籲民眾，對於存放財物處所，可加裝監視器或適當保護措施，避免被歹徒竊取。警方將持續針對轄內治安要點加強巡守，以保護民眾生命財產安全。

照片來源：台南市警方提供

