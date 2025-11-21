專門仲介泰籍非法移工 移民署拂曉出擊查獲逾期居留39人

cnews204251121a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

移民署北區事務大隊新北市專勤隊，日前受理1名泰國籍逾期外僑，自行到隊承認，當初以觀光名義來台，實際在台期間都在非法工作。新北市專勤隊表示，深入清查發現，台灣及泰國仲介均有涉入此案，跨國非仲集團，藉此招募泰國籍人士，以觀光免簽方式來台打黑工。月前循在雲林縣4處藏匿據點，查獲泰國籍逾期停留人員39人。

新北市專勤隊表示，獲報後隨即成立專案小組追查，成功掌握雲林縣域有4處非法仲介集團，藏匿逾期停留泰籍人士的據點。今年10月29日清晨及11月1日等，會同南區事務大隊雲林縣專勤隊及彰化縣警察局員林分局等，兵分多路埋伏等候，等查緝目標自住處外出工作之際，突襲查獲泰國籍逾期停留人士高達39人，人數之多甚至需出動移民署中型巴士載運，才能將他們全數帶回偵辦。

新北專勤隊表示，打黑工泰籍人士，分別指認不同仲介，目前調查得知，其中1名居住台灣的泰國籍仲介，每介紹1人來台灣假觀光非法工作，就可從中獲利新台幣2萬元至3萬5000元不等。將擴大追查泰國當地仲介、其餘在台接應的非法仲介及雇主，並清查相關不法獲利，一舉斬斷幕後集團黑手，並依法移送雲林地檢署偵辦。

cnews204251121a09

新北市專勤隊指出，共計查獲39名逾期停留的泰籍人士，他們在台居住環境狹小惡劣，其中有泰籍人士主動表示，曾至以色列非法工作，薪水雖然很高，但卻遇上以哈戰爭，因同伴遭哈瑪斯攻擊後，為生命安全考量，才決定轉戰台灣，以觀光名義來台非法工作。沒想到辛苦工作1天僅拿到1000元，遠低於市場行情。

新北市專勤隊表示，有鑑於近年來泰籍人士，假借觀光名義來台，從事非法工作人數居高不下，幕後多有不法集團操控，嚴重影響社會秩序及公共安全，排擠國人工作權益；移民署署長林宏恩已責成所屬，秉持保障合法、取締非法的原則，從源頭打擊非法仲介集團，必將「斬斷黑手，斷絕不法根源」，絕不容許非法仲介荼毒社會。

新北市專勤隊隊長黃奕崗表示，雇主應依就業服務法規定申請外籍移工，非法聘僱未經許可外國人，恐面臨新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內再違反者，處3年以下有期徒刑。另意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

照片來源：移民署提供

