專門剝皮純情男！台中警「大外割」猛摔 怒逮假交友大叔

臺中市政府警察局刑事警察大隊近期偵破一起鉅額詐欺案，一名被害人於114年9月初，遭詐騙集團以「假交友」方式搭訕後，佯稱須交付款項始可與女生見面，另誘導渠入金投資，並表示付款後仍可取回等語取信被害人，致該名被害人深信不疑，前後陸續面交及匯款10餘次，遭詐騙金額高達新臺幣近5,000萬元。

該詐騙集團分工細膩，先透過網路社群軟體張貼交友訊息，以「假交友」方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」之手法進行詐騙，且該集團指派車手面交取款時，均假冒投資公司專員，配戴偽造工作證，使被害人不疑有他，多次當面交付新臺幣300萬至500萬元不等之高額現金，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐才向警方報案。

警方獲報後立即組成專案小組，發現詐騙集團仍持續聯繫被害人實施詐術，為阻卻民眾繼續遭詐財損，專案小組於交付款項地點妥適部署警力藏於無形，趁詐騙車手再次現身取款之際，迅速封鎖去路，惟該名車手仍奮力抵抗，經員警施以大外割之警技，順利壓制該名體格壯碩之犯嫌，成功攔阻新臺幣450萬元，並於犯嫌隨身背包內搜索發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。全案依涉詐欺及洗錢防制條例等罪移請臺灣臺中地方檢察署偵辦，並起訴在案，彰顯警方對於偵辦詐欺犯罪不遺餘力，嚴正打擊犯罪之態度。

臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，打擊詐欺為警方當前重點工作，假交友、真詐財之詐騙案件層出不窮，提醒民眾於網路交友時，談及賺錢機會及投資等話題，務必謹慎、切勿上當；於網友提出金錢要求時，千萬不要匯款或借款。警政署打詐儀錶板每日均有公布全臺詐騙手法及案例，如發現可疑詐欺情事，請立即撥打165反詐騙專線加強求證，警方將持續強化查緝行動，全面遏止詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

