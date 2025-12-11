專門替人解憂的四大星座她上榜！唐綺陽認「不得不出手」

周定緯、方宥心和盧學叡皆出身自歌唱選秀節目《超級星光大道》，被外界視為「星光幫」。他們雖然現在在演藝圈擁有不同成就，但也走過人生的情緒低谷。趁著造訪Yahoo《唐綺陽談星私廚》的機會，周定緯、方宥心和盧學叡都等不及向唐綺陽請益，果然在聊到「專門替人解憂的四大星座」時，唐綺陽的天蠍座就是其中之一。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

巨蟹座

第一個被點名的巨蟹座願意耐心傾聽，給予對方鼓勵安慰。唐綺陽說，巨蟹座常常默默徘徊在情緒低落的人身邊，因為巨蟹座敏感度高，容易被情緒渲染力影響，受不了別人情緒低落。所以如果有心事想傾吐，不妨考慮已經在旁邊的巨蟹座。

天蠍座

第二個天蠍座屬於不得不出手的類型，善於提供神秘力量的治癒。唐綺陽本身就是天蠍座，她以自己為例，笑稱人在低谷時往往很需要玄學的安慰。正好天蠍座在傳統占星學中掌管醫學，所以一旦覺得對方快死，天蠍座就會不得不出手。唐綺陽笑說，普通狀況天蠍座不會出手，只會覺得「關我屁事」。

唐綺陽笑稱普通狀況不要找天蠍座。

天秤座

第三個是追求平等和諧的天秤座，擅長提供中立觀點。唐綺陽覺得天秤座比想像中溫暖很多，平時雖然看起來很優雅，但只要察覺身邊的人有難，天秤座會願意傾聽，並且給予中肯的意見。盧學叡爸爸就是天秤座，常常擔心兒子會因為亂發言淪為箭靶，完全符合唐綺陽分析天秤座追求平衡的性格，可以冷靜地從另外的方向提供意見。

盧學叡爸爸正好是天秤座，常擔心他禍從口出。

雙魚座

第四個是善解人意的雙魚座，樂於提供心靈上的支持。唐綺陽形容雙魚座本身是玻璃心，所以反而能了解別人的玻璃心。如果靠言語無法安慰對方，雙魚座會想辦法轉移對方注意力，也許透過戶外運動或休閒娛樂，此時不妨就跟著雙魚座一起感受「逃避可恥但有用」。