專題報告撰寫反覆測試驗證 南大附中全國工程類第一

南大附中營建學程學生團隊以「生物炭建材負碳成效之研究」專題作品，在全國專題競賽中奪得高中職組工程類第一名。（南大附中提供）

記者汪惠松／永康報導

台南大學附屬高中營建技術學程老師指導三年級學生進行專題發想、實驗測試等，將課堂所學的工程理論轉化為實際應用，參加二０二五年全國大專暨高中職學生專題競賽，從眾多參賽隊伍激烈競爭中脫穎而出，榮獲高中職組工程類第一名，展現紮實技職教育成果。

南大附中營建技術學程教學理論與實務並重，培養學生實作能力與創新思維。此次由三年級學生張宸瑜、陳棠宏、張致愷、吳泓頤四人組成團隊，在學程組長歐怡秀與老師汪煒傑悉心指導下，歷經長時間的「生物炭建材負碳成效之研究」專題實驗測試及報告撰寫等，將在課堂所學工程理論轉化為實際應用，獲得評審團高度肯定，勇奪工程類冠軍金盃。

廣告 廣告

此次專題競匯集了全國大專院校及高中職的優秀學子同場競技，競爭相當激烈。南大附中學生團隊能在「工程類」項目拔得頭籌，不僅展現了學生紮實的專業技能，更凸顯團隊合作與解決問題的能力。

指導老師歐怡秀與汪煒傑表示，學生們在進行「生物炭建材負碳成效之研究」過程中，展現極高的熱忱與韌性，從發現問題到提出解決方案，每一步都經過反覆推敲與驗證。這座冠軍獎盃不僅是對學生努力的肯定，也是對學校營建學程教學品質的最佳證明。

校長曾河嶸表示，南大附中長期深耕技職教育，鼓勵學生透過專題製作提升實務能力。此次營建學程師生聯手奪金，全校師生與有榮焉，期許未來能持續在各項競賽中發光發熱，為技職教育增添更多光彩。