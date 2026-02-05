〈專題報導〉持續推動耐震補強危老重建

永康區維冠金龍大樓在一一二年完成原址重建入住，更名為「出雲居」，寓意為「出運」！（市府提供）

０二０六災後政府續積極推動耐震補強與危老重建，目前台南市列管公有建築九八五棟已完成補強；私有建物則透過危老條例提供容積獎勵、稅捐減免及重建補助，並輔導耐震評估與補強，也建立「災害後危險建築物緊急評估機制」，評估費用由市府全額支應。去年楠西地震，市府借鏡０二０六經驗，迅速整合建築師、土木與結構技師公會分工評估，簡化補助流程，加速修繕進度。

工務局指出，楠西地震後三個月內即完成一九九五件建築物評估，受理四一四九件通報，其中紅單五百件、黃單一五六四件，評估完成率達百分之一百；目前紅黃單中已完成修繕解列約百分之五十三，整體房屋安全處理進度約百分之七十五，市府仍持續主動關懷災戶，輔導後續修繕與重建作業。

在災前預防方面，工務局也加速推動土壤液化調查與資訊揭露，已公開中級土壤液化潛勢圖資，提供門牌查詢及高中低潛勢判讀，協助市民掌握居住風險；溪北地區相關調查亦持續進行中，待全區完成後將由中央統一對外公布，作為民眾防災參考。

都發局執行「都市更新與危老重建並行」策略，以改善中高齡建築安全。截至目前，危老重建已受理五三一件、核定四百八十件；自主更新機制亦協助國賓大樓、金鑽大樓等社區成功爭取補助，強化結構安全。針對可補強建物，配合中央推動弱層補強方案，公寓大樓最高補助百分之八十五、上限四百五十萬，透天住宅亦提供最高五十萬補助。

此外，市府設置危老與都更「雙輔導團」，提供從住戶整合、補助申請到更新計畫的一條龍服務，加速改善老舊建築居住安全。未來都市更新將正式納入「防災思維」，針對斷層帶周邊及高風險老舊社區，研議劃定更新地區並提供誘因，引導潛勢區優先重建。

（記者翁順利）