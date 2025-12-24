專題成果助攻升學 大葉大學藥保系生錄取三所國立大學碩班

▲大葉大學藥保系周香菱同學(右)感謝張淑微老師(左)的指導。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學藥用植物與食品保健學系引導學生發掘潛能，運用所學實踐永續，大四生周香菱研究農業廢棄物蓮霧花在化妝品的應用，專題成果讓她在碩士班考試脫穎而出，同時錄取國立陽明交通大學生物科技研究所、國立中興大學生物科技研究所、國立嘉義大學微生物免疫與生物藥學系碩士班。

▲大葉大學藥保系孫芳君主任(右)與張淑微老師(左)恭喜周香菱(中)錄取三所國立研究所。（記者林明佑翻攝）

畢業於文山高中的周香菱，因為對化妝品研發感興趣，考大學時選擇了大葉大學藥用植物與食品保健學系。她表示，藥保系的課程結合實作學習，讓她不只是學到專業學理，更理解到如何將知識應用於實務，在指導教授張淑微老師的引領下，專題呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以果農摘除後原本被視為農業廢棄物的蓮霧花苞為研究材料，將蓮霧花萃取物製作成純露，並結合不同的配方，開發為具保濕功能的保養品，賦予農業廢棄物新價值。

廣告 廣告

▲大葉大學藥保系周香菱同學(前排右二)與指導老師張淑微(前排左二)及實驗室夥伴合影。（記者林明佑翻攝）

周香菱同學說，大學期間在張淑微老師耐心指導與鼓勵下，從基礎實驗操作到成分分析逐步累積經驗，讓她確認自己未來想往研發領域發展，因此報考研究所，感謝系上課程紮實、貼近生活應用，讓她能將所學轉化為研究成果，並順利獲得多所國立大學肯定。

指導教授張淑微指出，藥保系推動師徒制與實作導向教學，協助學生從探索興趣到確立志向，實現自我蛻變，周香菱是一位態度認真的學生，加入實驗室後，主動利用寒暑假做實驗，累積了豐富的實務經驗，也在研究過程確立自己的方向，因此能夠一舉考取三所國立大學碩士班，期待她未來繼續在生技領域發光發熱。