專題｜國片起飛！2025年這5部電影全都破億

【緯來新聞網】2025年對台灣電影市場而言，是一個不可忽視的票房現象年。過去長期只有1、2部國片有機會突破1億元，這1年竟有多部作品實現「億級票房」，不僅刷新多年來的商業表現，也顯示觀眾回到戲院的動能正在重啟。而這股力量，並非集中於單一類型，而是涵蓋黑幫宇宙、災難類型片、社會題材、驚悚、女性情感等多元題材。

《陽光女子合唱團》主要演員（左起）安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。（圖／壹壹喜喜提供）

首先值得注意的，是由洪子烜執導、以高鐵列車危機為敘事核心的災難動作片《96分鐘》。電影以「倒數」作為推進引擎，當列車上出現爆裂威脅，時間被壓縮成一場無法暫停的生存測驗，角色必須在高速移動、密閉空間與人性間做出選擇，也讓作品從一開始就鎖定「必須進戲院」的沉浸式體驗。卡司方面，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等人演出，並以台灣影史少見的「高鐵題材災難動作」作為話題切口，迅速打開市場討論度。

林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚。（圖／華影國際提供）

在票房表現上，《96分鐘》開片並非以高鐵速度爆量起跑，但數據呈現出明顯的「口碑拉升曲線」：上映首週末3天全台票房突破 1800 萬，接著上映 7 天累計推升到 3200 萬，顯示觀眾回流與二刷效應逐步成形。 而這股動能也在後段轉化為更具指標性的市場結果，最後《96分鐘》在 2025 年 11 月累積票房正式突破 2 億元，並因此站上年度國片票房的重要里程碑。

《角頭－鬥陣欸》全台最終票房來到約 1.88 億元。（圖／曼尼娛樂提供）

緊追其後的，則是黑幫宇宙延伸作品《角頭－鬥陣欸》。作為「角頭」系列的最新章節，影片延續系列一貫的地方勢力版圖與兄弟情義基調，敘事上更強調幫派內外的權力整合與人際結盟，讓觀眾在熟悉的江湖語言中快速進入情緒節奏；也因為系列長期累積的角色辨識度與世界觀黏著度，使其從一開片就具備明確的「核心受眾動員力」。



票房表現方面，《角頭－鬥陣欸》不僅在檔期競爭中站穩基本盤，後續也持續靠觀眾回流與社群討論推進熱度，全台最終票房來到約 1.88 億元。從市場角度來看，這樣的結果再次驗證，在串流分眾加速的時代，能夠穩定破億甚至衝上接近 2 億量級的關鍵，不一定是「題材新」，而是系列是否成功把類型做成品牌、把觀眾經營成長期關係。

《泥娃娃》全台票房破億。（圖／天予電影提供）

同樣在年度票房榜上具指標性的，還有由楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙主演，導演解孟儒執導的恐怖片《泥娃娃》，也站上破億門檻，上映初期，《泥娃娃》的開片規模相對保守，但隨著映後討論與觀眾口碑逐步擴散，票房呈現穩定成長曲線，全台票房慢慢累積破億。



仍在上映中的《陽光女子合唱團》，則為 2025 年國片市場帶來另一種重要訊號。由林孝謙執導，改編自韓國電影《美麗的聲音》，講述一群監獄中的女性受刑人，因為組建合唱團而互相扶持、尋找救贖與和解的故事，並在歌聲中展現女性的生命力與溫暖，其和聲正是核心主題。票房表現方面，作品在跨年檔期上映後穩定推進，但起初票房並沒有迅速一飛沖天，而是在 1 月中旬突然票房逆勢飆漲，宣布全台票房突破新台幣 1 億元大關，如今也以每日破千萬的票房速度來到2.7億元，仍在上映的《陽光女子合唱團》後勢看漲，有望刷新影史紀錄。

《大濛》相隔14年再度有「金馬獎最佳劇情片」創下破億佳績。（圖／華文創提供）

而就在30日去年金馬獎最佳劇情片《大濛》的票房也破億了，是繼《賽德克．巴萊》後，相隔14年再度有「金馬獎最佳劇情片」創下破億佳績，也成為2025年第5部破億國片。電影背景設定於過去時代，卻刻意淡化歷史事件本身，轉而將鏡頭對準小人物的感情、生活節奏與人際關係的細微變化，使「年代感」成為一種日常質地，而非懷舊符號。



2025 年的國片票房破億現象，也是近年來難得一見的電影市場榮景，不只是個別作品的成功，更象徵市場對本土電影的信任正在回流；未來，當更多作品嘗試跨越題材與形式的界限，這股趨勢或將深化成為台灣電影新常態。

