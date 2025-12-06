專題｜「小公視」用故事回應孩子的情緒 暌違30年推停格動畫《我是陳派派》
【緯來新聞網】小公視是台灣公共電視為3至18歲兒童及青少年打造的優質影音平台，提供多元且分齡的節目內容。今年在高雄電影節世界首映的動畫《我是陳派派》，不只是小公視久違30年後重返停格動畫創作的代表作，更是導演黃勻弦將台灣人共同的童年回憶，用照片堆疊出來的成長童話。全劇耗時超過兩年製作、拍攝超過 8 萬 8 千多張照片來完成的影集，角色情緒表達極為細膩，從主角「派派」鬧彆扭時的眼神，到幻想場景的幽默誇張，都讓人會心一笑又感同身受。
小公視再度攜手旋轉犀牛原創設計工作室一起合作停格動畫影集《我是陳派派》。（圖／小公視提供）
《我是陳派派》每集的故事包涵課業壓力、同儕競爭到容貌焦慮等，透過動畫主角派派帶領觀眾走進一個女孩的內心世界，黃勻弦也曾說自己兒時是個憤怒的小孩，但經過時間的淬煉成長，她不只是丟出情緒，而是透過精細的工藝來講故事。
許多台灣觀眾對停格動畫的最早記憶來自於1990 年台灣公共電視的《阿公講古》，那是；30多年過去，小公視再度攜手旋轉犀牛原創設計工作室一起合作停格動畫影集《我是陳派派》，充滿個性又可愛的小女孩派派是這次的主角，像是當年坐在阿公腳邊聽故事的小孩，現在也可以說出屬於自己的的故事了。
《星際女孩》是小公視首部與國際團隊合資合製的動畫系列。（圖／小公視提供）
團隊也表示，這次與小公視合作《我是陳派派》動畫影集，整個歷程就像劇中情節般高潮迭起，從劇本、美術到音樂，不斷嘗試突破動畫製作的框架，只為呈現最真誠的台灣感受，也說：「在這個快速、碎片化的影音時代，我們期待與小公視一起帶觀眾走進派派的世界，重新體驗創作與生活的純粹歡笑，也感受屬於這片土地的溫度。」《我是陳派派》動畫影集將在 2026年1月3日於小公視頻道、小公視 YouTube 、公視＋播出，詳情請上官網查詢。
另一部也是以女孩為主角的原創動畫《星際女孩》，由小公視與砌禾數位動畫攜手打造，作為小公視首部與國際團隊合資合製的動畫系列，可說是打開了台灣動畫走向世界的新通道，砌禾動畫表示非常榮幸能與小公視共同製作《星際女孩》，期待這部作品能在優質的平台上與觀眾相見，帶給大家感動與驚喜，也期盼《星際女孩》的獨特題材能掀起一股嶄新的風潮。
該劇以活潑又帶點叛逆的姊妹檔「閃咪」與「邦尼」為主角，開場即以一場意外的外星綁架作為序曲，兩人雖然順利脫逃，卻在混亂中闖入星際總部的秘密實驗室，無意間毀損了關鍵裝置，在一連串星際秩序的劇烈動盪，也迫使姊妹倆必須踏上補救之旅；過程中，她們不只面對浩瀚太空的未知挑戰，更要學習信任彼此、直視自己的恐懼與責任，當「玩心」釀成「災難」，她們也逐步成長為能真正守護家園的勇者。
而針對學齡前兒童打造的可愛動畫《莓吉幼兒園》，以「情緒教育」為核心出發點，透過魔法與寓言式角色設定，協助幼兒與家長理解、辨認並表達情緒。製作團隊並非在工作室裡閉門造夢，而是實際走進幼兒園觀察，記錄孩子之間的互動、老師的引導方式，以及那些藏在沈默與遊戲之間、難以言說的感受。
《莓吉幼兒園》故事以「情緒教育」為核心出發點。（圖／小公視提供）
這個專案的誕生，要從2023年元旦假期說起。團隊偶然在公視兒少粉專上看見「公視學齡前節目孵育計畫」的徵案公告，雖然有多年動畫製作經驗，卻自認與孩子的實際相處經驗有限，為了讓作品更貼近真實，他們邀請了一位幼兒園老師擔任共同編劇，組成原創小組後，從一次關於「孩子情緒」的閒聊開始，逐漸確立主題方向。
老師向團隊介紹了「九大氣質表」，說明何謂「趨避性」「適應度」「情緒本質」等概念，於是《莓吉幼兒園》以這套理論為基礎設定角色，並從真實校園中的「情緒風波」提煉故事原型。整個世界觀由此成形，一座位於森林中的魔法幼兒園，每個孩子都有一隻代表情緒的可愛小寵物。這隻小寵物既是「Magic（魔法）」的存在，也是孩子的好「Match（麻吉）」，因此被命名為「小莓吉」，節目名稱也由此誕生。
獲得小公視正式合作後，團隊在製作樣帶階段與輔導團隊密切討論，將角色從人類改為小動物，這也成為關鍵轉折。後來實際在幼兒園試映時，孩子們會立刻記得「那隻哭的小兔子」與「跑來安慰他的獅子」，證實這項調整讓角色更容易被孩子理解與記住；隨後，節目也陸續加入更多角色、寶石時鐘等「幼兒園式設定」，讓魔法校園的世界更立體。
《莓吉幼兒園》製作團隊希望孩子們像故事裡的主角群一樣，一步步升級成「情緒魔法師」。（圖／小公視提供）
經歷樣片製作、修改與播出，《莓吉幼兒園》最終製作成完整8集影集。播映後，小公視更邀請團隊與高雄市家庭教育中心合作，舉辦親子特映會與小公視口袋影展。活動現場，小公視打造了大型人形立牌與互動道具，孩子們披上斗篷、別上莓果徽章，跟著「魔法姊姊」唱跳主題曲。主創團隊形容，那一刻彷彿看見角色從螢幕走出來，孩子眼中閃著光，「他們真的相信自己也在魔法幼兒園裡。」
經過一整季的田調與交流，團隊也為第二季設定了新的目標：除了延續「情緒」主題，將更著重於「情緒覺察與解決」，讓孩子不只學會感受，更能理解如何調整與修復。劇情中將加入更多團體互動與合作情節，期望透過故事潛移默化地讓孩子學會面對問題的方式，團隊說：「希望孩子們在觀賞節目過程中除了沈浸在有趣的劇情外，還可以讓故事裡角色們處理問題的方法潛移默化到孩子的內心深處，播下種子，讓孩子們像故事裡的主角群一樣，一步步升級成『情緒魔法師』。」
