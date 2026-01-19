專題｜年下正夯！許光漢也談異國姐弟戀 近年必看3部姐弟戀愛電影

【緯來新聞網】近來韓國男團 CORTIS 在台灣掀起明顯熱潮，青春外型與舞台魅力讓不少粉絲自嘲成了「姐姐集體淪陷現場」，這股現象不只存在於追星文化，也清楚反映在當代愛情敘事中，年齡差不再是阻礙，反而成為情感關係裡一種新的張力來源。



「姐弟戀」不再只是曖昧或禁忌標籤，在電影裡呈現成熟、誠實，甚至帶點現實殘酷的情感樣貌。以下3部近年話題之作，正好勾勒出不同世代、不同文化背景下的年下愛情樣貌，其中也包含台灣觀眾熟悉的許光漢在《青春18×2 通往有你的旅程》中的異國姐弟戀設定。





《BJ單身日記：戀上小鮮肉》（2025）

廣告 廣告

芮妮齊薇格（左）再度回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，被小鮮肉李奧伍道爾猛烈追求。（圖／UIP提供）

經典愛情喜劇系列《BJ單身日記》在 2025 年回歸，這次不再談中年女性的婚戀焦慮，而是大膽讓兩屆奧斯卡獎得主芮妮齊薇格飾演的布莉琪踏入「年下戀」關係。



在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》中，布莉琪成為歷經人生轉折、對愛情既期待又保留的成熟女性，沒想到她遇到了一位年輕帥氣的社交媒體紅人，兩人展開了一段年齡差距極大的戀情，布莉琪也在這過程重新審視自己的生活。電影以一貫幽默節奏切入，卻在笑聲之下誠實討論，當人生階段不同，愛情究竟是重新開始，還是短暫逃離？



這段姐弟戀不只浪漫，而是直在時間、責任與自我定位間拉扯，也讓系列作品首次真正走向「中年女性情感自主」的命題。





《關於你的想法》（2024）

安海瑟薇和尼可拉斯葛拉辛大談姐弟戀。（圖／摘自IG ）

《關於你的想法》改編自 Robinne Lee 同名小說《The Idea of You》，同時 Robinne Lee也擔任該製作的編劇之一。故事描述一名由安海瑟薇飾演的40歲單親母親，意外與尼可拉斯葛拉辛飾演的年輕男團成員墜入愛河，年齡差、身分差、名氣與輿論壓力，讓這段關係從一開始就站在不對等的位置上，但也因為這些困難，讓兩人的互動更添火花，浪漫劇情也沒少給；電影最犀利之處，在於並未迴避外界對女性年齡的審視，也沒有將男方單純塑造成「被動的小鮮肉」，可說是近年最具話題性的姐弟戀電影之一。



《青春18×2 通往有你的旅程》（2024）

許光漢和清原果耶在片中用機車談戀愛。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

相較於前兩部作品的當代視角，《青春18×2 通往有你的旅程》則用更溫柔、內斂的方式，描寫一段橫跨時間與國界的姐弟戀。



由 許光漢 飾演的台灣男孩，與 清原果耶 飾演的日本女孩，在青春時期短暫相遇。年齡差距在片中不是衝突點，而是一種靜靜存在的情感背景；她比他更早理解離別、人生與選擇，而他則在多年後，才真正追上那段情感重量。



這部電影談的不是「能不能在一起」，而是「那段愛情如何影響了一生」，也讓姐弟戀成為成長記憶的一部分，而非社會議題本身。



從《BJ單身日記：戀上小鮮肉》的自我重啟、《關於你的想法》的現實碰撞，到《青春18×2 通往有你的旅程》的青春餘溫，這三部作品各自用不同角度證明一件事，當代愛情裡，年齡不再是道德判斷，而是一種情感狀態。



也難怪，當現實世界裡 CORTIS 掀起「姐姐們的年下心動」，大銀幕早已替我們演練過那些心動、遲疑與告別。姐弟戀不只是流行，而是一種正在被重新理解的愛情形式。

更多緯來新聞網報導

竇智孔收災民求救訊息立刻出發！沿路發物資到光復不捨：心情沈重

周杰倫怒了！大巨蛋開唱黃牛亂竄 竟還冒充「周媽媽」