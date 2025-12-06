專題｜從《妖果小學》、《小黑啤美食大冒險》到《勇者動畫系列2》 小公視打造本土動畫帶孩子笑著飛翔
【緯來新聞網】台灣原創動畫近幾年逐漸從早期教育功能導向，轉向更具娛樂性與世界觀打造的敘事型作品。尤其在小公視主導下的系列動畫，《妖果小學》、《小黑啤美食大冒險》、《勇者動畫系列2》三部作品用「本土特色」為引，用「奇幻風格」開疆，讓台灣動畫在孩子的笑聲裡，慢慢說起屬於自己的神話。
公視兒少中心主任 林瓊芬 同時也是《妖果小學》的製作人。（圖／記者陳明中攝）
《妖果小學》第三季推出後，不僅延續前兩季角色魅力，更正式跨足音樂與品牌合作。與新生代偶像女團幻藍小熊 GENBLUE 合作片尾曲〈SWING DANCE〉，一推出即在親子圈造成洗腦效應，中英韓三語歌詞設計，讓這部動畫在孩子之間帶起「跟著跳起來」的風潮。
《妖果小學》與教育部合作製作交通安全、食藥安全、防墜安全、緊接著還有防災與水域安全等系列內容。（圖／記者陳明中攝）
公視兒少中心主任 林瓊芬 同時也是《妖果小學》的製作人。她回憶動畫誕生的起點：「其實最初的想法，是想讓水果奶奶有更多說故事的方式。她陪伴孩子27年了，過去的節目幾乎都在攝影棚裡完成，而我們的演偶師年紀也漸長，我就在想，能不能讓奶奶的故事講得更久更長久？所以那時候就有一個想法，如果奶奶這樣的一個角色、一個人物，若可以變成一個動畫角色的時候，那這件事情會不會很有趣，所以就有了這個開始。」
2022年春節推出首部電影版《妖果小學－水果奶奶的大秘密》時，適逢疫情後期，票房雖受影響，但林瓊芬說：「不過我們很幸運，因為後面的公播場很多，開始有很多去各縣市政府推動，甚至開始走進縣市校園。」這樣的經驗讓《妖果小學》從單純動畫發展成教育合作平台。
她進一步分享：「我們後來與教育部合作製作交通安全、食藥安全、防墜安全、緊接著還有防災與水域安全等系列內容，從動畫延伸到安全教育巡迴，3年完成24集。透過奶奶講故事，孩子會記得那些重點，這才是最想做的事，『讓教育變得有溫度』。」
《妖果小學》第三季推出後，不僅延續前兩季角色魅力，更正式跨足音樂與品牌合作。（圖／小公視提供）
關於未來的挑戰，林瓊芬也坦言，第二部電影的製作預算壓力仍大：「現在要拍70分鐘動畫，至少得要4000萬以上，不過這次採合製模式，小公視與肯特動畫合資製作，雖然預算比影集多了2.5倍，但還是緊促。不過，我們一定要努力把品質提升到下一個階段，讓觀眾看見台灣動畫能有多好。」
《勇者動畫系列2》將登上大銀幕。（圖／小公視提供）
《勇者動畫系列》第一、二季是大貓工作室改編由台灣人氣漫畫家黃色書刊《勇者系列》的四格漫畫，2016年先於個人臉書專頁開始連載，2019年開始推出單行本，目前已出版6集。故事藉由「勇者」和「魔族」之間的權力爭奪，探討反諷社會與人性的議題，首季推出曾奪得2022年金鐘獎動畫節目獎，還是首部登上Netflix的台灣動畫影集，足見此動畫的人氣，也應證了公視兒少中心主任林瓊芬對於內容的堅持。
今年暑假推出的《勇者動畫系列2》再次掀起討論。大貓工作室的動畫製作品質大幅提升，除了動作流暢、畫面精細外，最讓人注目的，是它將「灰階選擇」導入敘事，在劇情中，勇者與魔族都不是絕對的黑與白，每個選擇背後都有代價與矛盾。導演楊子霆多次在訪談中提到，他希望青少年們跟熱愛《勇者系列》的粉絲懂得，「正義不必然是無懈可擊，魔族也可能有其立場與苦衷」。這樣的敘事張力，使《勇者動畫系列2》更加精彩。
炎魔三魔將在《勇者動畫系列》華麗登場。（圖／小公視提供）
在配音陣容方面，第一季由五⽉天阿信擔任音樂統籌，集結獅子LION、旺福、美秀集團、茄子蛋、鼓鼓呂思緯以及魏嘉瑩，為影集創作一系列歌曲，角色配音更邀請到黃子佼、吳慷仁、孫可芳以及劉冠廷特別獻聲；第二季除延續第一季、找來美秀集團打造主題曲和片尾曲之外，還選用張惠妹〈Bad Boy〉、張震嶽〈自由〉等大眾耳熟能詳的流行歌曲做配樂。
配音上也延續了不少熟面孔，演員劉冠廷曾在第一季中替一個小角色配音，導演楊子霆對他帶有喜感的聲線印象深刻，特別邀請他挑戰角色性格鮮明、戲份吃重的「抱歉勇者」，劉冠廷更親自獻唱劇中歌曲；至於「魔龍勇者」一角，則由孫可芳延續飾演「魔龍勇者」。出現變動的配音角色就是「首席勇者」，第一季原由吳慷仁獻聲，第二季則是李國毅接棒，因導演在看到李國毅主演的《商魂》時，被對方沉穩又具魅力的特質吸引，因此邀請他加入配音陣容。
第二季經過四年努力，故事顛覆套路直擊權力、歧視、戰爭議題。（圖／記者陳明中攝）
公視兒少中心主任林瓊芬表示，第二季經過四年努力，故事顛覆套路直擊權力、歧視、戰爭議題。除了在口袋影展之外，今天也在桃園電影節放映；同時上架小公視、LINE TV與巴哈姆特都可以看到《勇者動畫系列2》的身影，也象徵著此動畫持續深根臺灣動漫圈，並開拓國際市場的節奏。
在兒童圈極具辨識度的作品《小黑啤》，是為台灣孩子量身打造的學習樂園。以「臺灣吧」豐富的知識轉譯與美感設計經驗，開創全新型態、用孩子視角探索臺灣文化、兼顧素養學習的內容，走的是「食物教育與冒險動作」路線。
《小黑啤美食大冒險》預計在今年12月27日推出。（圖／小公視提供）
身為一個以兒少觀眾為核心的公共平台，小公視近年積極嘗試開發風格強烈、類型多元的原創動畫，《小黑啤美食大冒險》正是代表之一。它不以說教為本，而是信任孩子的感官與節奏，用幽默本身作為語言。預計在今年12月27日推出，希望能讓孩子們陪著Beelu小黑啤跟他神奇的小卡車一起踏上各種新奇的食物探險。
在影展與親子活動中，小黑啤Beelu 與孩子們放聲大笑、家長溫暖陪伴度過今夏美好時光。起床歌跟洗手歌已經為親子間的歡樂唱跳時光的必點神曲。，跟著小黑啤，小公視不再只是「教你學習」更是進一步「陪你一起笑一起玩」，讓內容能夠更輕鬆化做孩童的語言，帶到生活中。

