專題｜春節看電影！2026年5部亮眼賀歲片盤點

【緯來新聞網】2026 年春節檔期，多部備受矚目的新片陸續上映，從台灣原創國片、華語商業電影，到國際動畫與外語作品，類型橫跨奇幻動作與情感題材，為春節連假觀影市場提供豐富選擇。



由九把刀 執導的奇幻動作國片《功夫》，將於 2 月 13 日農曆春節檔全台上映。該片改編自九把刀的同名小說，是其原著中累積粉絲最多、討論度最高的作品之一。電影耗時約2年完成，製作預算近新台幣 3 億元，被視為近年台片中投入規模最龐大的奇幻動作鉅作之一，並推出包括 IMAX、4DX、Screen X 等多版本大銀幕放映形式。

《功夫》2/13上映。（圖／麻吉砥加提供）

本作集結跨世代卡司主演，戴立忍飾演神秘絕世武功大師黃駿，柯震東與朱軒洋分別詮釋被捲入江湖恩怨的高中生角色，王淨擔綱女主角，劉冠廷則挑戰反派角色。劇組並特別邀請韓國動作團隊 Triple A 與知名動作導演張材旭以及台灣金獎動作設計洪昰顥協同設計武打場面，融合傳統街頭打鬥與具幻想色彩的招式設定，打造台灣電影少見的大規模動作場景；隨著預告及多個片段釋出後引發網路熱議，不少場面聚焦在主角群對抗跨越百年恩怨的武學世界，以及角色之間的奇幻冒險關係，成為今年春節最受注目的華語國片之一。

《雙囍》劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機。（圖／水花電影提供）

同樣於春節期間登場的國片《雙囍》，是賣破1.9億票房的電影《孤味》導演許承傑新作，將於大年初一 2 月 17 日上映。電影以家庭與婚姻為主題，飾演新人夫妻檔的演員由同樣演出《功夫》的劉冠廷，以及香港演員余香凝領銜主演，並邀請金馬影后楊貴媚、田啟文、9m88、蔡凡熙共同演出。卡司橫跨台港兩地，搭配熟悉的家庭題材，被視為春節檔中適合闔家觀賞的華語電影。

《咆哮山莊》改編自同名經典小說。（圖／華納兄弟提供）

外語片方面，都一口氣在2月13日情人節前夕、農曆春節登場，包含經典文學改編電影《咆哮山莊》，多次被翻拍成影視作品，此次新版本再度搬上大銀幕，找來被外界封為「好萊塢新世代男神」今年又以《科學怪人》入圍奧斯卡與金球獎，演技實力備受肯定的雅各艾洛迪和「人間芭比」瑪格羅比共譜禁忌之戀，解放情慾。

《泰殺歌后戰》2月13日上映。（圖／威視提供）

而來自泰國的動作娛樂電影《泰殺歌后戰》由曾以《娘娘腔日記》打響名號的導演基特法童格安執導，故事聚焦一位昔日紅極一時的天后布萊芬（由德泰混血女星 Jacqueline Muench 飾演），在戀情與事業雙雙失意後決定強勢復出，試圖在流量至上的娛樂圈中重奪話題焦點。片中集結泰國流行文化中具話題性的演員，包括 BL 劇人氣王哈里特布阿約伊（Keng）、亞洲粉絲基礎深厚的 NuNew 以及喜劇常青角色 PingPong 和網路紅人 Ninew 等，形成過氣天后與 Z 世代偶像團體之間的爆笑對峙場景。為真實呈現角色質感，女主角甚至在短期內完成「先增重後減重」的體態轉變，為宣傳與角色塑造增加話題。

《山羊巔峰》邀請 NBA傳奇球星 史蒂芬‧柯瑞（Stephen Curry） 首度跨界從籃球場走進動畫製作。（圖／索尼影業提供）

除了劇情電影，也有動畫電影的選擇《山羊巔峰》由《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《K-pop 獵魔女團》原班團隊打造的最新風格化動畫電影。故事聚焦主角威爾（Will），一隻懷抱大夢的年輕小山羊，在一個全由動物組成的世界中，獲得加入名為「職吼聯盟」的頂級球類運動機會，面對體型與速度都強於自己的隊友與對手，他決心用行動證明「小個子也能打出大場面」。本片最大受矚目的幕後亮點，是邀請 NBA傳奇球星 史蒂芬‧柯瑞（Stephen Curry） 首度跨界從籃球場走進動畫製作，不僅擔任影片監製，更為片中角色配音，並加入故事塑造與角色設計諸多靈感元素，柯瑞本人也在多個公開場合分享了他對影片核心精神的共鳴與投入。

