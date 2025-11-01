（專題）跟著林逸欣一家人吃在地台南味！盤點4家「常去愛店」清單
〔記者蕭方綺／專題報導〕說到台南，許多人腦中浮現的第一個畫面，十之八九是小吃、米糕與牛肉湯。但出身台南的林逸欣卻苦笑說：「我家是超級不吃美食的家庭，我真的很愧對身為台南人！」
她坦言大學到台北唸書，每當被問起「台南有什麼好吃的」，總是腦中一片空白，後來受不了，乾脆上網查「台南21個必吃名單」，默背下來備用，當同學問她台南推薦小吃，她就照那份名單講，結果同學們去吃，覺得好吃到爆，還誤會她是老饕，她笑著回憶：「其實我根本是靠背的啦！」
不過對林逸欣來說，家的味道，不在於菜色華不華麗，而是「回去吃那碗熟悉的便當」，她笑說：「可能這就是我的台南味吧。」因此她向本報讀者介紹她心中熟悉的「愛店」名單，除了便當店，就是米糕，相當在地。
聊到「真正愛吃的」，林逸欣第一個想到的是她從小吃到大的「一大便當」，她直呼：「這是我難得從台北回台南會想吃的東西。」並介紹自己最愛的菜色是炸雞腿或炸排骨，「不是裹粉炸的，是咖啡色皮的雞腿！排骨是招牌，超香。」她還透露內行吃法：「只有禮拜一、禮拜四中午才有冬粉，會特別挑那兩天回去，花30元加購。那碗冬粉真的好吃到不行！」
接著她端出「米糕雙雄」，分別是「下大道蘭米糕」和「好農家米糕」。她如數家珍提到下大道蘭米糕有她珍愛的魯小丸子，「從小吃到大，後來人太多難排，就發現另外一家好農家米糕。好農家沒有小丸子，只有大的，但也要排很久。」問她更愛哪一家？她想了想笑說：「我都愛啦，反正我就是愛米糕！」
談起另一家便當店「青鳥屋」，林逸欣笑出聲：「這家超神奇，離我家超近，但我從小到大都沒吃過，是Tony發現的！」原來是她老公Tony每回跟她一起回台南，因林逸欣和爸爸不吃牛，無法享受牛肉湯的美好，加上她家人不重吃，讓Tony老覺得「台南怎麼都沒美食」，無意間在巷口發現這家便當店，結果「驚為天人」。
她形容：「他說菜色超多、超實在，重點是很好吃！」不過她自己吃東西沒那麼講究，「我沒有什麼好不好吃，只有『喜不喜歡吃』。像我喜歡玉米、碗粿，只要有這些就開心了。」
林逸欣「非典型台南美食地圖」
1. 一大便當(炸排骨、炸雞腿＋加購冬粉)
2. 下大道蘭米糕店(附魯小丸子)
3. 好農家米糕(大顆魯丸，人氣排隊王)
4. 青鳥屋(巷口驚喜便當)
