專題｜金馬62頒獎典禮明登場 《緯來新聞網》整理5大看點

【緯來新聞網】第62屆金馬頒獎典禮將於本週六（22日）登場，《緯來新聞網》整理出五大看點，包括本屆採無主持人形式，讓典禮回到電影本質的敘事設計；豪華的頒獎嘉賓陣容，不僅有台灣名導李安坐鎮，日本影帝西島秀俊的到來吸引影迷注目；金曲級的舞台，從戴佩妮到頑童 MJ116，跨世代音樂人共組典禮聲景。

李安導演出席金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

看點1、本屆採無主持人形式：回到電影本質的敘事設計

第62屆金馬獎今年重新回到「無主持人」的典禮形式，以更純粹的方式讓電影人與作品站上舞台中央。第57屆後再回到無主持模式，過去四屆依序由劉冠廷、黃路梓茵（Lulu）、謝盈萱與林柏宏擔任主持，但今年典禮選擇不再由單一人物主導，而是透過影像、音樂與電影人的串場來推進節奏，讓觀眾感受到華語電影工藝本身的重量與魅力。

第62屆金馬獎頒獎人西島秀俊。（圖／金馬執委會提供）

看點2、頒獎嘉賓陣容豪華：西島秀俊、桂綸鎂、李安同台

今年金馬獎的頒獎嘉賓陣容堪稱跨國、跨界與跨世代的夢幻組合。除了台灣名導李安坐鎮，日本影帝西島秀俊的到來吸引影迷注目，他不只出席《在車上》的大師講堂，也現身閉幕片《最親愛的陌生人》映後座談，明天的頒獎典禮勢必也成為焦點；而金馬影帝張震與7位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，兩位男配角得主林柏宏與劉冠廷，以及徐若瑄、劉若英、陳意涵、許瑋甯、孫可芳等人頒獎。金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松則將揭曉最佳劇情片。

頑童MJ116擔任金馬62表演嘉賓。（圖／金馬執委會提供）

看點3、金曲級舞台：戴佩妮到頑童 MJ116，跨世代音樂人共組典禮聲景

今年金馬獎的音樂表演陣容精彩程度不輸頒獎卡司，從金曲天后戴佩妮、告五人、9m88，到孫盛希、李竺芯、黃奇斌，再到壓軸級的嘻哈天團頑童 MJ116，形成從流行、R&B、獨立音樂到嘻哈的跨世代組合。不同曲風在典禮上交織出鮮明的聲音景觀，也為頒獎流程帶來更細緻的情緒層次。

《大濛》以11項提名橫掃並囊括觀眾票選肯定。（圖／牽猴子提供）

看點4、入圍最大焦點電影《大濛》：以11項提名橫掃並囊括觀眾票選肯定

在所有入圍作品中，最受矚目的無疑是以11項入圍領先的金馬影展開幕片《大濛》。該片不僅是本屆呼聲最高的焦點作品，主演方郁婷、柯煒林、9m88與監製葉如芬、李烈更全員受邀擔任頒獎人及表演嘉賓，顯示其在影壇與觀眾間的高話題度。《大濛》同時於今天奪得觀眾票選獎，顯示其作品能量跨越藝術領域與市場接受度，兼具電影性與普及度。





看點5、全球同步觀賞：完整直播與轉播資訊一次看

今年典禮依舊以多平台方式向全球播出，讓影迷不論身在何處都能參與這場屬於華語電影的年度盛事。典禮於11月22日舉行，17點30分星光大道揭開序幕，19點正式頒獎。直播平台由台視負責電視頻道播出，網路部分由 MyVideo 獨家直播，並由 LINE TODAY 同步轉播；海外觀眾則可透過新加坡 StarHub、馬來西亞 Astro，或金馬與台視的 YouTube 頻道免費觀看。

