（專題）2025年全台票房體檢！《鬼滅》領軍前10名一半是動畫 2台片為國爭光
〔記者許世穎／專題報導〕2025年只剩下短短半個月，被看好在年底大吸金的「票房巨獸」《阿凡達：火與燼》蓄勢待發，明(17日)起就要在電影市場上大殺四方。回顧今年目前台灣的票房表現，前10名裡有一半來自動畫收入，其中冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》更創下台幣8.45億的天文數字、衝上台灣影史票房第3名，超級強勁。
今年全台最賣座真人電影正是由「小布」布萊德彼特主演的《F1電影》，以超乎預期的台幣5.73億登上年度票房亞軍。該片由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導，和該片一樣主打實景拍攝，希望帶給觀眾飆速的真實感，果然特殊廳場場爆滿、一票難求。除了特別場還在加開，就連推出實體影音收藏都賣得嚇嚇叫。
近期最強大、目前仍在熱賣的《動物方城市2》在台上映三週，上週末以累積台幣4.77億的驚人票房直接攻進年度票房第三名，更是前十名榜單被半數動畫佔據中，唯一的好萊塢作品，也替迪士尼大大爭了一口氣，電影也在全球開出驚人票房，除了是全球年度票房第二名，也是今年目前最賣座的好萊塢電影。
第四、五名都是經典IP的最新力作，首先是台灣觀眾最愛的「阿湯哥」湯姆克魯斯招牌系列新作兼收官之作《不可能的任務：最終清算》，以台幣4.53億刷新系列新高；全新重啟的《侏羅紀世界：重生》則找來思嘉喬安森(史嘉蕾喬韓森)掛頭牌領軍，在台大賣台幣2.99億。
緊接著是今年掀起最強的「特典之亂」的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，以台幣2.57億佔據票房第六名(仍在上映中)，之所以說是「最強」，是因為為了搶特典出現的黃牛亂象、夜排現象堪稱今年所有電影特典中最誇張的一部片，也希望大家可以冷靜一下啊！！(大家要看電影愛電影嘛！)第七名的《名偵探柯南 獨眼的殘像》則是大賣台幣2.15億的票房常勝軍，柯南一出手，便知有沒有。
第八、九名則是最難能可貴的，有台片殺入年度票房前十名啦！首先是賣破台幣2.06億的《96分鐘》，從上映第二週起靠著口碑創下有如奇蹟般的漲幅，成為今年目前最賣座的台片；再來則是堪稱票房保證的系列新作《角頭－鬥陣欸》，不負眾望賣破台幣1.88億，同時也是今年第一部破億的台片。
第十名也是上半年強大的動畫代表《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》，全台大賣台幣1.44億元。而誠如開頭說到，明天就有蓄勢待發的《阿凡達：火與燼》即將上映，台片方面也還有口碑叫好的《那張照片裡的我們》、《陽光女子合唱團》接力上映，動畫方面也還有粉絲數眾多的《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，2025年還沒過完，票房之爭當然也還沒結束。
至於今年台灣電影表現，目前除了擠進2025年賣座前十名的《96分鐘》和《角頭－鬥陣欸》，恐怖片《泥娃娃》也於本月初正式破億，讓今年出現了三部破億台片；金馬獎大贏家暨最佳影片得主《大濛》目前也靠著好口碑票房節節上升，目前已突破台幣4600萬，或許也有機會朝破億邁進。
而單看日韓片在台票房，表現最好的十部片裡日本動畫也佔了七部，韓片方面，改編自小說的《全知讀者視角》以台幣7850萬成為今年最賣座的韓片；日片方面除了動畫，最賣座的真人電影就是在日本賣破影史真人電影紀錄的《國寶》，目前全台票房突破台幣3700萬，該片代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片，還獲「阿湯哥」湯姆克魯斯站台力挺。
更多自由時報報導
館長進軍中國抖音踢鐵板 首度開播就吃癟
逆勢上揚！《大濛》全台票房破4600萬 再揭造型內幕
12/15～12/21宇宙期末考週報到！最強「5星座」好運擋不住…
濱崎步再出手！上海無人演唱會高清照曝光 正面打臉中國「只是彩排」
其他人也在看
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 13 小時前 ・ 27
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 25
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 40
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好
香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 22
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 1 天前 ・ 38
直擊／坣娜今辦追思會！門口擺滿花籃「張小燕、陳美鳳、王偉忠全到了」
「美聲天后」坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日以「最高規格」於猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，除丈夫薛智偉外，坣娜生前好友寇世勳、歐陽龍、王月、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英等貴賓也將現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 26
白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登三公尺大展神威收視奪冠！最夯恰吉「王世堅」神助攻
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2