（專題3-1）《動物方城市2》全球掀票房旋風 迪士尼如何打造「跨世代共同語言」？
〔記者許世穎／專題報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》於11月26日在北美上映，加上感恩節連假強勢加持，5天便豪取1.56億美金(約台幣49.03億)；在北美之外的國際市場更同步開出驚人佳績，首週票房突破4億美金，全球開片累積達5.56億美金(約台幣174.75億)，一舉登上「影史動畫全球開片票房冠軍」，更位居影史全球開片第4名，成為今年最強大的家庭娛樂電影。台灣方面，首週5天也以突破台幣1.48億的亮眼成績奪下全台票房冠軍，一舉刷新迪士尼動畫(含皮克斯)在台的開片紀錄，也是影史好萊塢動畫在台最高開片成績。
華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂指出，台灣觀眾對《動物方城市》的熱情可說是跨世代現象。「看著粉絲打扮成茱蒂與尼克走進電影院，就是最好的證明。」他強調，《動物方城市2》不僅再次擴展城市世界觀，更在視覺上打造前所未見的沉浸體驗，觀眾能從鏡頭中進入更細膩的角落，彷彿再訪這座熟悉又驚喜不斷的大都會。
那麼，《動物方城市》的魅力究竟何在？首先，該系列擅長用娛樂包裹深度議題。第一集推出時以「偏見與共感」為主題獲得一致好評，而第二集延續這個核心精神，將之放入更大的世界框架。茱蒂與尼克不只是一對可愛搭檔，他們象徵每個努力在社會中找到位置的人；這份真實、脆弱卻堅韌的特質，是動畫跨越年齡層的關鍵。
其次，《動物方城市2》展現迪士尼動畫「鉅製級」規格。導演拜倫霍華透露，本片是迪士尼動畫史上規模最大的一次挑戰，「有些鏡頭中超過五萬隻動物同時出現」，幾乎以電影級別重新定義動畫的場面浩大。而導演傑瑞布希則強調故事的重要性：「觀眾喜歡迪士尼不是因為華麗，而是因為他們在角色身上看見自己，並渴望與他們共度時光。」
這也是為什麼《動物方城市》不只是賣座，更是一種全球性的情感連結。無論是孩子、青少年或成人，每個人都能在這個城市找到自己。第二集的票房勢如破竹，不只是市場熱潮，更是觀眾用行動證明——他們已準備好再次走進這座城市，繼續這段關於共感、理解與冒險的旅程。
(文未完待續)
