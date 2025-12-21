專題3-1》面對失智潮來臨 新北增百處守護站、3處據點

長者經常參與社交活動，如同學會、社團、志工活動等，以降低孤獨感和失智風險。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北專題報導〕面對高齡化加速與失智人口持續攀升，衛生福利部最新統計顯示，截至2024年底我國失智確診比率達67．61％，而社會大眾對失智症正確認識及友善態度累計890萬人次，已達成「失智友善台灣777」2024年階段性目標。為因應未來需求，新北市府衛生局表示，未來在都會區、偏鄉增設失智守護站100處、失智據點3處。

新北市衛生局則表示，目前已建置約5500家失智友善守護站；全市也設置66處失智社區服務據點與14家失智共同照護中心，提供診療、諮詢、轉介與照顧支持。目前除亞東醫院等醫療院所外，未來都會區、偏鄉增設失智守護站100處、失智據點3處。

衛生局說，因應長照3.0與即將上路的擴大服務政策，市府除完整提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、輔具補助、交通接送與喘息服務外，也與運動中心、博物館、觀光工廠與藝文場館合作推動「社會處方」，依失智者興趣媒合活動，在熟悉且友善的空間中維持認知與自信，並減輕照顧壓力。

針對年輕型失智者常面臨的工作中斷問題，衛生局表示，市府也正研議推動「職務再設計與多元參與支持」方案。未來，新北市將持續整合醫療、社福、教育、文化與社區力量，打造多元且有溫度的失智照護支持系統，讓失智者與家庭獲得更長遠、更安心的陪伴。

許多長者從事伸展運動，以維持大腦活躍。(記者羅國嘉攝)

長者從事繪畫等活動，以維持大腦活躍。(記者羅國嘉攝)

