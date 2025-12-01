（專題3-2）《動物方城市2》如何征服全球？角色「從偏見傷痕到友情羈絆」展魅力

〔記者許世穎／專題報導〕《動物方城市》系列的成功，不僅因為故事精采、動物設計可愛，更因為人物本身具有極強的情感核心。茱蒂與尼克的魅力能跨越年齡、文化與語言，原因在於他們的故事永遠貼近人心，也映照著觀眾的人生狀態。

尼克是一隻從小被貼上標籤的狐狸，社會對「狐狸狡猾」的偏見深深影響他的成長。他以幽默包裹自我保護，一切輕浮與調侃，都來自於他在過往遭遇的傷痛。許多觀眾在他身上看見自己：那些曾因出身、外貌、性格而被誤解的人，那些努力隱藏脆弱的一面的人。

相較之下，茱蒂則以截然不同的方式反映另一種現實。身為小小的兔子，她從小便被認定不可能成為警察，每個人都告訴她「兔子不適合」。但她的樂觀、韌性與善良卻讓她一步步證明自己。她的成功不是靠強大，而是靠不服輸、靠願意讓世界變得更好的決心。對許多人而言，茱蒂代表著「我雖然渺小，但我可以創造改變」。

這兩個角色之所以強大，在於他們都不是完美英雄，而是帶著缺點與傷痕，卻依然努力向前的普通人。他們之間的友情更是貫穿整個系列的核心。茱蒂有著推動世界前進的力量，尼克則補上她看不見的角落；而尼克帶著過往的陰影，茱蒂則用信任與支持陪他一起跨越。他們的互補、摩擦、成長，是迪士尼動畫少見的成熟關係描寫。

在第二集中，兩人的關係進一步深化。導演拜倫霍華強調：「迪士尼故事的核心從來不是場面，而是角色。」團隊花了大量篇幅探索兩人的心理狀態與彼此依賴，讓這段夥伴關係更加立體。無論觀眾年紀多少，都能在茱蒂的堅定、尼克的倔強、或兩人共同面對困境的方式中，看見某種屬於自己的影子。

正因為故事建立在如此真實的人物基礎上，《動物方城市》才能成為全球性的情感語言。茱蒂與尼克的旅程，就是觀眾的旅程；他們的成長，也是觀眾的成長。這種深刻的共鳴，使《動物方城市2》相隔9年後依然具有驚人吸引力，並再次征服全球。

