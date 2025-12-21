專題3-2》失智症不是變怪是能力在消失 醫師解析失能病程

長者從事寫日記等心智活動，以維持大腦活躍。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北專題報導〕台灣高齡社會加速，推估全台已有超過38萬名失智者，新北市則逾5萬人。失智症患者逐年增加，已成家庭照護最沉重的課題。台北聯合醫院醫師姜冠宇表示，失智症是大腦認知能力逐步「零件掉落」的失能過程，從早期難以察覺的細微變化，到晚期失去生活能力，對患者與照顧者都形成巨大壓力。若懷疑家人或自己可能患病，應及早接受認知篩檢，並建立照護與支持系統。

姜冠宇指出，失智症早期徵兆常被家人忽略，多半只覺得「人變怪了」。情緒變得不穩、容易與家人摩擦，或在熟悉的路上「越走越久」，其實都與定位能力減退有關。也有患者最先出現財務管理混亂，成為詐騙高風險族群，「十條詐騙訊息按八條」的情形並不誇張。當存款突然消失、帳單異常，都是家屬需要警覺的訊號。

姜冠宇表示，隨病程持續惡化，患者逐漸喪失生活技能。外人可能覺得患者談話正常，但無法完成原本熟悉的家事，甚至被誤以為「擺爛」。實際上，是執行功能已經消失，連該如何開始做事都無法理解；到了末期，大小便失禁、吞嚥困難、反覆嗆咳，都是常見表現，生命可能僅剩半年。

長者從事音樂處方箋等活動，以維持大腦活躍。(記者羅國嘉攝)

