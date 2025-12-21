專題3-3》失智症家屬往往身心俱疲 吐露心聲「我也需要被照顧」

羅女帶患失智症阿嬤出門遊玩、泡腳。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北專題報導〕台灣進入高齡社會，目前全國65歲以上人口突破458萬人，新北市則有80萬名長者，是全國最高的高齡人口城市。隨著人口老化加速，失智症患者也持續攀升，推估全台已有超過38萬名失智者，新北市則逾5萬人。在龐大的照顧需求下，許多家庭正面臨長期照顧的沉重壓力，而一名28歲羅姓女子的故事，正是台灣無數照顧者的縮影。

羅女在23歲時因爺爺意外跌倒，家中照護需求突然增加。她同時發現奶奶出現重複吃藥、半夜要起來煎魚等短暫時間錯亂，家人才開始懷疑是「失智」。但這兩個字對他們來說既熟悉又陌生，家中手忙腳亂，她便主動扛起爺爺奶奶的起居照顧。

然而情況比想像更艱難。奶奶退步快速，說話反覆，看到的世界與現實不同；家人因不理解，常出現糾正、爭辯，讓她備感壓力。奶奶日夜顛倒、時空錯亂，讓全家人生活大亂。家人偶爾看到的片段又覺得「沒怎樣」，甚至批評照顧方式，使她承受更多心理負擔。

羅女表示，奶奶的退化愈來愈明顯，不太記得人，也難以表達不舒服；同一天內，她可能被誤認為孫女、鄰居或護士。之後奶奶行動不便，需要抱著洗澡如廁，但卻又分不清想不想上廁所、拒絕尿布輔助，照護成了體力與心理的雙重戰場。

面對奶奶的混亂情緒，她努力保持耐心，但仍難免出現情緒波動，事後又自責「是不是不夠孝順」。每次進醫院，奶奶對陌生環境的焦躁更加劇，她安撫無效，看著奶奶不安、煩躁，她也曾崩潰，躲進逃生口大哭，再整理好情緒回到病房。「那時我真正明白，照顧者也需要被照顧。」

長期照護帶來挫敗、身心俱疲、罪惡感與被誤解的無力。羅女說，外人只會說「要有耐心」，卻不了解照顧者每天面對的重量。對羅女而言，這條路沒有終點，只能在每一次混亂與情緒中學習，努力讓奶奶的世界變得更安心一點。希望社會能看見失智家庭的真實處境，「失智者不容易，照顧者也不容易。我們都還在努力學習，學著一起面對。」

羅女平時居家照護失智症阿嬤。(記者羅國嘉攝)

羅女平時居家照護失智症阿嬤。(記者羅國嘉攝)

