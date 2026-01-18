專題3-3》桃園舊城區改造 地方：長期且持續才是關鍵

地方認為，「長期與持續」才是舊城區活水不斷的關鍵。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園專題報導〕相較於新興開發區，桃園市舊城區商業活動流失快速，地方認為，「長期與持續」才是讓活水不斷的關鍵，現在沿中正路等主要道路走逛，有多少店舖沒開或是招租？現階段市府的輔導與活動集中在小巷，但「主要幹道沒有人流，小巷弄怎麼會繁華」。

地方認為，舊城區商業活動流失是一大隱憂，不管是桃園或是中壢都有相同問題，像是桃園舊城區近年許多老店一家家收掉，從火車站到景福宮的主要道路中正路或是周邊的中山路、 博愛路，很多店鋪不是沒開就是招租，陷入人流與商業活動式微的循環，實地走訪中正路沿線，過了百貨商圈範圍，確實有許多店家大門緊閉，當然就不會有人流。

地方認為，舊城計畫改造硬體，風貌確實變美了，但活動帶起的效應短期，輔導計畫的對象主要在巷子，主幹道商業活絡不起來、人流進不來，又怎麼帶得起巷弄內的效益？

