【專題5-5】因應少子女化衝擊 童子瑋擬縮減學校數量：推動「一區一亮點」特色教學

CNEWS匯流新聞網記者李映儒

針對基隆面臨的超高齡化與少子女化的雙重挑戰，民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋接受《CNEWS匯流新聞網》專訪提出市政願景藍圖。童子瑋主張推動「在地老化」強化居家醫療分流，並規劃醫療專車接送長者；在幼托政策上，他更大膽提出「公托不用抽籤」的目標，強調應從生活面解決市民困難，而非僅靠補助，才能讓年輕人放心在外打拚，重塑基隆城市競爭力。

童子瑋表示，未來將面臨「超高齡」的基隆，也就是每5個人就有1人是65歲以上的長者，他會很鼓勵社區發展，希望長輩可以走出來，不管是鄰里空間，也就是里民活動中心、社區發展協會，都讓市民就地可以在地老化。

童子瑋提到，目前中央政策是日間照顧，一個學區一間日照，也就是老人的幼稚園，未來希望可以廣設，「但我們基隆這數字目前為止就別說了，反正不好看」。他認為，這是必須中央、地方政策配合，中央政策下來，地方有沒有足夠條件給業者好的申請方式，這都是可以做的；在長者資源上面，基隆市政府現在目前沒有足夠完整的政策規劃跟配套，他承諾未來會把長照政策做得更好。

童子瑋舉例，若有長輩住在仁愛區，就可以在仁愛區附近活動中心，提供他們很多選擇，讓長輩去上課、跳舞等，像基隆很流行柔力球，空間就是來讓老人來生活、交朋友，甚至看報紙都沒關係，「只要願意走出來」，預防老人獨居在家。他說，25%的老人，其中部分還是獨居的，因為子女都在外地，所以只要把老人政策制定好，年輕人就可以放心在外地工作、求學。

至於教育政策方面，童子瑋說，人口不斷流失又少子女化，現在學生人數大量減少，很多學校學生人數都不夠，過度集中在某些市區學校，若要讓小朋友有安全環境或是足夠資源跟雙北做對接、競爭，「學校的數量必須減少」。

「學校必須做校園核心改造計畫與社區做對接。」童子瑋也說，應該重新調整教育政策，政策直接下訂下去，把學生人數的規模做好，每一個區都要有亮點特色的學校，不要移戶口「移來移去」，讓每個區域可以各自生活；而學校也是社區公園，晚上可以變成社區大學，讓老人晚上可以上課。

此外，童子瑋表示，在幼托政策上，「公托應該不用抽籤，全部都可以進來」，一開始就必須這樣，現在要做的事情不是光鼓勵生育，若沒有未來、沒有希望，一胎補助5萬、10萬也沒有用，所以要從生活面開始做起，制定政策要去體會基隆人會遇到什麼困難。

「要做好醫療分流！」在醫療資源方面，童子瑋說，未來應比照疫情期間的規劃，做好醫療分流，讓長輩有更好的醫療資源方向，不要讓大家過度集中在某一間醫院，否則排隊等很久、醫療資源也不完整。他說，應該要跟每家醫院坐下來談，並且與在地診所做居家醫療，一般感冒就不要去大醫院了，「分流」作法可以跟疫情時一樣，像會有醫療專車載長輩到各大醫院就醫，「我們會做一個完整的生活產業的配套規劃」。

