專騙台灣人！境外訊號轉國內市話4個月詐3億元

二類電信業者提供線路，李嫌再用VOS3000建構地下話務的系統。（圖／東森新聞）





專騙台灣人！30歲主嫌以1萬元向民眾收購室內電話號碼或網路，再將柬埔寨的境外電話透過人頭戶轉成台灣門號，專門騙台灣人，不法獲利高達3億元，其中一個人就被騙了1千多萬。

男子被員警逮捕，他是詐騙集團成員，話務機房在4個月就撥打40萬通電話，超過300人被騙。

員警vs.販賣人頭戶民眾：「我那時候因為缺錢，所以上網找那個，人家幫我申請號碼，就有現金。」

另一名男子也被逮，因為之前缺錢，申辦市話後賣給詐騙集團當人頭戶，被員警循線逮到。

員警vs.詐團主嫌李姓男子：「（詐欺），對啦，好，走了。」

穿著短褲涼鞋的男子，就是整個詐騙機房的主嫌，30歲的李姓男子。員警發動4波搜索，成功將人逮捕歸案。

台中市刑大科技犯罪偵查隊隊長吳柏寬：「鄧嫌先投放廣告，招募國內的民眾申辦市話、網路以及安裝IPPBX等設備，並由二類電信業者提供線路，李嫌再用VOS3000建構地下話務的系統。」

這個詐騙機房分工相當縝密，其中36歲的鄧姓嫌犯先在網路上投放廣告，說是要收購市話或網路，一個人可以得到5千到1萬元不等，總共收購73個人頭戶。李姓男子再將柬埔寨的境外電話透過這些人頭戶轉成台灣門號，4個月內就撥出40萬通電話給被害人，用假檢警、假投資或是「猜猜我是誰」等話術，專騙我們台灣自己人，共300人受害，財損3億多，其中1人單筆最高被詐1千多萬。

台中市刑大科技犯罪偵查隊隊長吳柏寬：「緝獲李嫌19人到案，查扣IPPBX設備50台、新台幣40萬元、自小客車1部、泰達幣1萬顆。」

詐團19人被依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送地檢，鄧姓和李姓兩名主嫌收押禁見。不過由於詐騙機房在柬埔寨，增加檢警追查的難度，至於曾經販賣市話或網路的人頭戶也已觸法，警方也將會追查到案。

