專騙同鄉！韓柬聯手破詐騙集團 性剝削囚韓女逼拍裸照

南韓警方和柬埔寨當局聯手破獲了一個在柬埔寨金邊的詐騙集團，並逮捕26名南韓籍嫌犯。（示意圖／unsplash）





南韓青瓦台證實，近期南韓警方和柬埔寨當局聯手，破獲了一個在柬埔寨金邊的詐騙集團，並逮捕26名南韓籍嫌犯。這個組織假冒檢察官，誘騙住在韓國的女性受害者，強逼拍裸露影片或照片，受害者達165人，涉及金額高達6.3億台幣。

警方翻過大門進行攻堅，詐騙集團份子措手不及，只能排排坐乖乖就逮。

警方vs.韓籍詐騙犯：「一共有幾個人？，（真的不知道對不起。）」

南韓警方和柬埔寨當局聯手在柬埔寨首都金邊，成功破獲一個以性剝削為手段的跨國詐騙集團，26名成員遭逮全都是韓國人，受害者多達165人，涉及金額高達6.3億台幣。

廣告 廣告

南韓主播：「在柬埔寨針對我國國民犯下詐騙案的犯罪集團已被逮捕，他們冒充國家機構，詐騙金額高達約267億韓元（6.3億台幣），甚至還犯下針對女性的性剝削犯罪。」

這個犯罪集團專騙自己人，假冒國家機構透過網路或電話，對韓國女性進行假調查，讓受害者以為自己涉案，再以檢察官名義索取錢財，甚至進而限制出入，並強迫女性拍攝性剝削影片甚至私密照。

青瓦台發言人姜有貞：「我們將明確展現，凡是對大韓民國國民造成傷害者，必將承擔嚴厲的責任。」

青瓦台指出這類犯罪已由單純財務詐騙，演變為「利用心理弱點進行性剝削」，讓受害者身心靈嚴重受創，近期政府將引渡被逮嫌犯回國受審。

更多東森新聞報導

太子集團首腦妻傳是炫富網紅！在豪宅養鯊魚 陳志落網後急刪

太子集團陳志被捕 台灣洗錢源頭商務公司負責人交保

太子集團董事長陳志「落網送中」 柬埔寨：已剝奪國籍

