專騙獨居老人！新北三局處聯手狙擊地面師 地政局長呼籲大家都要做一事

為杜絕地面師（不動產詐騙集團）覬覦民眾房產，新北市政府地政局、警察局與社會局今（18）日共同宣布，三方推辦新北市不動產防詐關懷提問合作執行計畫。新北市地政局局長汪禮國表示，新北全國首創三局處整合資源防詐，但也提醒市民，家有不動產應設定「地籍異動即時通」，保障不動產安全。

詐騙集團常以假投資、假檢警或情感操控為手段，誘騙判斷力脆弱或孤立無援的民眾辦理不動產抵押或移轉，甚至鎖定獨居長者為目標。汪禮國指出，為落實防詐，地政局強化資訊串接，針對私人抵押權設定或獨居長者不動產異動等高風險案件，若第一線人員發現疑似遭詐徵兆，將立即啟動警政通報，並由社會局視個案情形介入，提供社福資源支持。

為爭取防詐緩衝時間，地政局特別延長私人不動產抵押權設定登記案的處理期限，讓民眾在接受關懷後，能有充分時間了解受騙風險及登記後的法律效力，避免因一時倉促做出難以挽回的決定。這種新模式旨在從源頭解決民眾的脆弱處境，避免其成為詐團反覆下手的目標。

最後，汪禮國提醒，市民面對涉及不動產的異動務必提高警覺，牢記防詐三招不輕信、速報警、即時通，同時也呼籲民眾申辦地籍異動即時通服務，在名下不動產發生異動的第一時間掌握情形，有效減少遭詐風險，共同打造更安心的生活環境。

