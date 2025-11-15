尊宗追遠崇德報本 夏氏宗親會40周年慶台北齊聚共創新局

▲夏氏宗親會全體會員及來賓合影。

【記者 吳勝峯／台北 報導】台北市夏氏宗親會於11月15日在敘香園餐廳隆重舉行40周年慶典，場面熱鬧非凡，宗親齊聚一堂，共襄盛舉。

首先，前國民黨副主席夏立言、前三軍大學校長夏瀛洲上將、開平餐飲學校校長夏惠汶、立法委員李德維，以及夏氏宗親會理事長夏發凡等貴賓蒞臨現場，為盛會增添光彩。

▲夏氏外孫女楊子甄大提琴演奏．

理事長夏發凡在致詞中指出，夏氏作為中國歷史悠久的姓氏之一，源自夏朝始祖禹王立國，劃九州、鑄九鼎，至今已有四千三百多年歷史。他強調，宗親會秉持「尊宗追遠、崇德報本」的精神，這正是宗親會成立與持續發展的基石。

慶典中播放了來自大陸各地大禹後裔的祝賀影片，展現跨地域的凝聚力與共同弘揚禹祖精神的決心。宗親會亦特別製作40周年特刊，收錄歷屆理事長的照片與故事，完整呈現宗親會的發展歷程與團結精神。

▲左起：夏發凡理事長、新會員夏家緯、夏玉春（夏發凡理事長妹妹）。

值得一提的是，年輕宗親以大提琴演奏為慶典揭開序章，悠揚琴聲象徵夏氏子孫綿延繁衍、生生不息。

此外，樓氏、孔氏宗親及寧波、大陳等地同鄉會成員亦受邀參與，象徵族群融合、共創新局。夏發凡在致詞中感謝祖輩創立宗親會的辛勞，並表示未來將積極推進會務，為更多宗親提供服務與支持。

整場慶典不僅是夏氏宗親團結一心、弘揚禹祖精神的重要時刻，更是共同譜寫新篇章的起點。透過宗親們的努力與凝聚，台北市夏氏宗親會必將持續邁向繁榮與團結的新里程碑。（照片記者吳勝峯攝）