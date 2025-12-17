尊重不同聲音 民進黨高市議會黨團強調溝通促團務順利

高市議會民進黨團表示期待未來在既有制度與程序下，持續溝通、理性討論，共同推動黨團運作順利。 圖：高雄市議會民進黨團/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對媒體所報導之黨團會議衝突，高雄市議會民進黨團說明，民進黨團今(17)日召開黨團會議，出席人數達法定過半。會中除就明年度高雄市議會各委員會選擇等相關事項進行討論外，亦有黨團議員提出臨時動議，針對黨團運作相關議題交換意見，同意讓無黨籍副議長曾俊傑參與民進黨團運作。會後另有議員對上述討論提出不同意見，示將退出民進黨團運作。對此，民進黨團表示今日黨團會議皆依規定完成相關通知作業，尊重黨團成員的不同意見，並期待未來能在既有制度與程序下，持續溝通、理性討論，共同推動黨團運作順利。

民進黨團表示，今日黨團會議會前已將開會通知傳送至各議員服務處，並於黨團通訊群組多次提醒，於表定開會時間前亦再次通知黨團成員回黨團辦公室開會。當日出席人數符合規定，會議得以召開。會中有議員提臨時動議表示，民進黨一向重視多元與包容，並分享黨團運作經驗，指出黨團在運作過程中，過去及目前，皆與理念相近、但具有不同政黨背景或無黨籍身分的議員共同合作，包括台聯背景的吳銘賜、過去為基進黨籍目前為無黨籍的張博洋，以及當初以無黨籍身分當選、後來加入民進黨的黃捷。該名議員表示，黨團歷來皆以開放態度面對不同背景的合作模式，期盼延續相同精神，讓無黨籍的曾俊傑副議長參與民進黨團運作。相關意見於會議中提出後，現場未有議員表示反對，臨時動議經處理後通過。

會議結束後，議員邱俊憲對上述討論提出不同意見，認為相關議題並非原訂議程內容，並對程序表達看法，同時表示將退出民進黨團運作。對此，民進黨團表示，今日黨團會議皆依規定完成相關通知作業，會前已將開會通知傳送至各議員服務處，並於黨團通訊群組多次提醒，於表定開會時間前亦再次通知黨團成員回黨團辦公室開會。當日出席人數符合規定，會議得以召開。

民進黨團指出，若黨團成員對議程內容或會中提出的臨時動議有不同意見，皆可於會議中提出討論與表達意見，惟該名議員並未出席會議，尊重黨團成員的不同意見，並期待未來能在既有制度與程序下，持續溝通、理性討論，共同推動黨團運作順利。

陳明澤表示，對於個別議員是否選擇退出黨團運作予以尊重，但也必須強調，民進黨作為一個重視團隊合作與集體運作的政黨，黨籍議員參與黨團運作，本就是政黨政治中重要的一環。若民進黨籍議員未參與黨團運作，已涉及違背政黨團隊精神與共同理念的問題，相關情形應依黨內既有制度與規範，送交中評會進一步處理與釐清。

陳明澤指出，民進黨一向尊重個別議員的意見表達與不同聲音，但政黨政治的核心在於共同承擔責任、共同面對挑戰。選舉期間仰賴政黨的支持與資源，進入議會後亦應在制度內共同合作，才能回應選民期待、推動公共政策。黨團期待所有黨籍議員在制度框架下持續溝通，維持團隊運作的穩定與一致性。

