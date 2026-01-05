尊重中央藍白合決策…志在整體團結！市議員陳家平宣布退出嘉義市長初選

政治中心／陳弘逸報導

今年將進行地方縣市長九合一選舉，其中，嘉義市長選舉因台灣民眾黨宣布派出立委張啓楷參選，並由創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，讓選戰加溫；本來有意角逐大位的國民黨嘉義市議員、市長參選人陳家平，今天（5日）以「尊重中央藍白合決策，以大局為重」為題，發出聲明宣布退出初選，並強調，個人的志向應讓位於整體的團結，未來將全力支持出線候選人參選。

國民黨嘉義市議員、市長參選人陳家平今天（5日）發出聲明，宣布退出此次初選競爭，並強調面對城市發展的關鍵時刻，個人的志向應讓位於整體的團結，未來將全力支持出線候選人參選，他必會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同爭取最後勝利。

「承擔與放下的抉擇，一切只為嘉義市」陳家平說，自宣布投入嘉義市市長選舉以來，每日在東西區大街小巷穿梭，深深感受到市民朋友對於改變的渴望。然而，經過審慎評估與黨內溝通，他認為，目前的局勢更需要力量的整合而非內耗。

陳家平表示，個人的勝負並不重要，重要的是我們能否贏回嘉義市的進步與光榮。在這個時刻，我們沒有分裂的本錢。

陳家平允諾，退選後將不會缺席未來的選戰輔選工作，也會把這段時間彙整的核心政策，無私地提供給出線候選人參考，並動員所有競選團隊與後援會力量，轉化為支持出線候選人的最強後盾。

陳家平重申，特別感謝一路栽培的先進們，也向這段期間給予支持的朋友夥伴與市民致謝，對這座城市的熱情絕不改變，請大家將的支持，轉化為對出線候選人的力量，期盼年底一起贏下這場勝利。

