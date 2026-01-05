尊重家屬意見！余家昶紀念牌已做好 蔣萬安親曝位置、進度

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北捷運隨機攻擊案中挺身阻止歹徒、卻不幸重傷身亡的余家昶，其告別式已於前（3）日舉行，各界仍關注其紀念方式與後續安排。台北市長蔣萬安今（5）日說明，捷運公司已完成紀念牌設計與製作，實際設置時間與文字內容，將在充分尊重家屬意願下，持續溝通後再行確認，「我們一定是尊重家屬的決定與意見」。

萬安今日出席市政行程時，進一步對外說明紀念牌的最新進度。（圖／鄧宇婷攝）

余家昶於二〇二五年十二月十九日，在台北車站發生的隨機攻擊事件中，為阻止歹徒進一步傷害無辜乘客而上前制止，最終因傷勢過重身亡。此一義舉震撼社會，也引發是否應以公共空間紀念其行為的討論。余家昶的告別式已於前日舉行，現場由台北市、桃園市及中央層級代表出席致意並以國旗覆棺、頒贈褒揚令與褒揚狀。台北市府先前也表態，將規劃於捷運站內設置紀念標示，讓城市記住這份勇敢。

蔣萬安今日出席市政行程時，進一步對外說明紀念牌的最新進度。他表示：「余先生的紀念牌，捷運公司都已經設計好，也已經完成製作。相關的文字內容以及設置的期程，都持續跟家屬保持聯絡，也一定尊重家屬的決定。也因為余先生他的告別式才完成，後續我們來了解家屬希望設置的時間以及相關確認文字內容。」關於地點選址，蔣萬安回應，「地點在臺北車站B1 M8出口這裡，我們一定是尊重家屬的決定與意見。」

