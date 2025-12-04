尊重賴主席 陳亭妃：抹黑污衊一件件吞下去

▲陳亭妃表示對於對手的攻擊，自己尊重主席賴清德要求嚴禁互相攻擊，會一件件吞下去，當成是對自己的考驗。（圖／陳亭妃辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選進入白熱化階段，對此立委林俊憲日前疾呼「賴清德怎敢把台南交給陳亭妃」，更稱陳亭妃與台南市前議長郭信良過去兩度策動跑票傷害民進黨。對此陳亭妃今（4）日發文提醒，難道主席要求競爭提名嚴禁互相攻擊都忘了嗎，對於同志攻擊最後一次的回應，任何同志攻擊、抹黑與污蔑的難聽字眼，會尊重主席在中常會的要求，「一件一件堅強吞下去」。

林俊憲抨擊到蘭花園區，若8年前有在關心為何卻是一事無成進度零。對此陳亭妃表示，科技三軸不是一句口號，也不是短期政策，而是要從「點」變「線」，再到推動跨科技城市發展的「面」，例如8年前的後壁蘭花園區，本來是由地方管轄，111年農委會掛牌主掌相關業務推動，但是預算一直還是編在「屏東農業科技園區」，終於在不斷的爭取下，今年9月農業部正式掛牌「花卉產業園區」成為四級單位，明年終於有屬於自己園區的預算，再加上公建預算，未來將會把農業科技的量能變得更大。

陳亭妃也提及，南科園區也從一期、擴展到二期、三期、甚至四期也要落腳沙崙，還有沙崙的AI運算中心，以及大南方新矽谷產業旗艦計畫，這些都是8年前沒有，現在逐步堆疊。

陳亭妃提醒對手，主席賴清德在中常會三申五令，要求黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，「難道賴總統的話都不聽了嗎？」

陳亭妃強調，這將是對同志攻擊最後一次回應，任何同志攻擊、抹黑甚至污蔑難聽的字眼，自己會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為一定要大步向前，才能對得起台南市民的期望。

陳亭妃疾呼，對手是國民黨、謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為民進黨的目標只有一個，就是要最強候選人，才能贏得2026的大選，才能為2028總統賴清德連任奠下最大的底氣，「民進黨贏！台南贏！台灣贏！」

