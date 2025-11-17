尋仇找錯人？騎士撞進機車行又砸店 業者：不認識

台南市 / 綜合報導

台南市安平區一間機車行，昨（16）日晚間突然被一名機車騎士撞進店內，騎士接著爬起來開始砸店，一路砸到店外，最後騎車和同伴逃逸，當時車行業者不在，業者的朋友一開始還以為他們是要來修車，殊不知對方竟然衝撞店面，人差一點就被撞上，而這一撞車行損失初估30多萬元、就連店狗也受傷，業者說他根本不認識對方，無冤無仇而遭殃因此決定提告。是尋仇找錯人嗎？警方初步調查，說是因為糾紛導致。

騎士催油門往店面猛撞，整輛車撞進店內狗狗被撞飛，本以為是失控暴衝，下一秒他很快爬了起來，抄起棍子開始砸店，從店內一路砸到店外，砸得一片狼藉後，最後騎車和同伴離開，遭撞機車行業者說：「那個當事人酒氣好像很重，臉很紅，好像有喝酒，他們就是撞完之後，牽起摩托車騎走，，就逆向騎走，還摔倒。」

時間拉回衝撞之前，16日晚間，先是有雙載騎士來到車行前，下車在門口徘徊，車行業者的朋友以為是客人，開口詢問，是不是要修車接著打給老闆，奇怪的是對方沒回應，似乎在等人來，過沒多久就發生驚悚一幕，遭撞機車行業者說：「我朋友問他們(來幹嘛)，他們也沒有回。」

被破壞的車行位在台南安平區，強化玻璃門壞了好幾扇，店面十分凌亂，損失初估30幾萬，遭撞機車行業者說：「莫名其妙啊，我好好一間店被弄成這樣，我家狗也受傷了，我跟你又無冤無仇，關我店什麼事。」

怒撞車行接著砸店，過程中害無辜店狗受傷，還險些撞到人，業者不想忍決定提告，台南市警第四分局副分局長洪百亮說：「通知王姓男子到案說明，初步調查係因糾紛所致，全案依涉嫌違反刑法恐嚇及毀損罪，函送台南地檢署偵辦。」警方調閱監視器，追查到用暴力洩憤的35歲王姓男子，依法追究。

