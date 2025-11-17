南部中心／林俊明、曾虹雯台南報導

台南安平區一名男子騎機車衝進打烊的機車行，導致店家玻璃門全毀，損失慘重，原本以為是酒駕釀禍，但監視器拍下，機車騎士釀禍後居然開始砸店，整個過程不到兩分鐘，警方調查後發現疑似是糾紛尋仇，但老闆說根本不認識對方。

尋仇？台南機車衝進機車行還砸店 器具全壞損失逾30萬

機車騎士連人帶車轉衝打烊的店面，摔得人仰馬翻。（圖／店家提供）

騎樓監視器拍下，一台機車突然右轉衝進已經打烊的店家，店家玻璃門整個人撞碎，機車騎士摔得人仰馬翻，但摔車後他卻立刻站起身來，先是抬起玻璃門框摔到一旁，再從車上拿出預藏的高爾夫球棒，居然開始砸店，整個犯案過程不到兩分鐘。事發在台南安平區這家機車行，店家玻璃門整個被撞碎，強化玻璃隔間裂成蜘蛛網狀，修車軌道等器具也都損壞，老闆看到店面慘狀相當傻眼，隔天一早只能趕緊清理善後，初估損失至少30萬。機車行老闆相當無奈，認為對方應該是故意的，不然就是喝酒喝到ㄎ一ㄤ掉，覺得莫名其妙，好好一間店被用成這樣，狗狗也受傷了。

事發在台南安平區這家機車行，店家玻璃門整個被撞碎。（圖／民視新聞）

監視器畫面拍下，機車衝進店面時，正蹲在門口的老闆友人驚險閃過，聞到嫌犯身上疑似有酒味，原本以為是酒駕釀禍，但看到嫌犯居然開始砸店，驚覺這起車禍案情不單純。警方獲報後以車追人，不到三小時就逮到35歲的王姓嫌犯。警方初步調查發現應該是糾紛所致，但機車行老闆卻說根本不認識嫌犯，也不是店裡的顧客，認為自己遭受無妄之災。還好這起案件沒有釀成人員傷亡，但兩隻店狗受到驚嚇，還有一隻後腿受傷治療。警方訊後將嫌犯依恐嚇及毀損罪嫌，函送地檢署偵辦。

