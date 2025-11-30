尋仇？夜店大亨夏天倫遭伏襲濺血 警急追2名嫌犯

夏天倫（右）與一名女性遭人攻擊受傷，所幸無生命危險。（資料畫面）

「夜店大亨」夏天倫於今（30日）晚間與一名女性在台北市松山區民生東路三段日遭人攻擊，導致手臂、眼部腫脹受傷，2人意識清醒已被送醫，警方已展開調查。

夏天倫今日18時16分在民生東路三段地下停車場遭攻擊，左手臂被割傷，右手臂及眼部腫脹，而同行的女子也受波及，眼部腫脹，所幸2人無生命安全，已由救護車送往馬偕醫院治療。

夏天倫表示，要開車的時候被打，並依稀看到2名男性，警方獲報後已介入調查，並持續調閱附近監視器追查，事發原因及雙方關係等詳情有待進一步釐清。

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

太驚悚！國道上演玩命關頭 男子突「從車摔落」原因曝光

朱學恒明天出獄！強吻鍾沛君判11月 因表現良好獲縮刑

「改造雄女」遭校方提告喊不怕 26歲網紅再捲詐欺案被羈押