尋仇? 惡煞砸神壇開車衝撞 1小時後茶行也被撞

嘉義市南京路一間私人神壇，前年11月中，才因為債務糾紛，被人持棍棒砸場，沒想到15日凌晨3點多，又被10多名惡煞尋仇，還開車撞毀鐵門，而就在警方接獲報案後，短短一小時，嘉義縣大林鎮一間茶行，也遭人開車衝撞，兩起案件有沒有關聯，是不是雙方互相尋仇反擊，目前警方全力追查中。

嘉義市南京路一間私人神壇，15日凌晨遭人砸毀。（圖／翻攝畫面）大半夜，馬路傳來敲破玻璃的聲音，十多名惡煞朝一間私人神壇，一陣猛砸。犯案後，一群人迅速衝上車，但才往前開了一個路口，又鎖定另一間神壇，這回直接開車衝撞，，一夥人不斷叫囂，還燃放煙火示威。街頭暴力行為，發生在嘉義市南京路，15號凌晨三點多，一群人鬧事完後，立刻逃逸。

嘉義市警局第一分局副分局長 邱顯榮：「疑似因債務糾紛引發，已成立專案小組以車追人。」

嘉義市的神壇被砸，才過一個小時，嘉義縣也有茶行遭衝撞。（圖／民視新聞）其實南京路這間私人神壇，早在一年多前，就曾因債務問題，被幾名惡煞登門持棍鬧事，甚至神壇內還有人衝出來，持瓦斯鋼瓶槍反擊，行徑囂張。這回警方同樣鎖定債務糾紛，只是沒想到，才過一個小時，又有另一處茶行，也被人開車衝撞。

距離只有30分鐘路程，位在嘉義縣大林鎮的茶行，鐵捲門被撞壞，凹陷變形，牌匾掉了下來。私人神壇和茶行，接連被衝撞，究竟是兩派人馬相互反擊尋仇，還是同一群惡煞犯案，警方鎖定車牌及相關人等，全力追緝當中。

