尋找你的本命氣味 台北客製化調香體驗 手作獨一無二香水
產業中心/綜合報導
台灣客製化香水品牌：【VERO】以無酒精配方開啟個人氣味旅程
在講求個人化、風格化的時代，香味也能成為說出你故事的媒介。誕生於 2021 年 11 月的台灣香水品牌VERO_Veil Romance 奇幻之旅，主打香水、香膏與髮香噴霧。他們將香水視為一層看不見的面紗（Veil），隨著場合、心境與生活角色轉換，成為個人風格與情感狀態的延伸，能帶領使用者展開一段專屬於自己的自由旅程。
歐美外銷級香水工藝：源自 30 年研發底蘊的平價高品質香水
VERO的每一款商品，皆源自品牌自有工廠生產，該工廠原本即長期承接外銷歐美市場的製造業務，原料皆符合 IFRA 認證標準。從製作流程到香氣調配，皆由團隊全程掌握，也因此在價格結構上具備相對優勢，能以比多數進口香氛品牌更為實惠的價格，讓消費者接觸國際級的香氛產品。
台北香水DIY課程首選：結合 MBTI 與塔羅的專屬調香體驗
在服務面，VERO固定於每週末舉辦台北調香課程（1200元起）課程時長約 2 小時，流程包含香調概念引導、試香、前中後調選材、配方紀錄與成品製作。專屬場次還會巧妙結合塔羅牌、MBTI與節日主題，透過專業調香師的引導，協助學員理解香味結構、前中後調邏輯，同時探索對香氣的喜好與契合度，從零開始做一瓶充滿個人特色的手作香水。不少回訪顧客在過程中重新認識各種味道，甚至在重新搭配後，意外找到屬於自己的代表香氣。
課程於國父紀念館、台北市政府與捷運大坪林站皆有設點，透過官方網站即可預約。不只能夠療癒心情、親手體驗調香，也很適合當作台北情侶約會、姊妹聚會、雨天的浪漫行程。
企業活動與香水 IP 客製化：拓展氣味體驗，定義氣味生活美學
VERO亦積極拓展異業合作與企業市場，讓香氣的敘事性延伸到品牌 IP領域。過去曾與酒吧、妝造師、塔羅老師等不同領域合作，設計結合香氣、感官與情境的主題活動，甚至曾與遊戲公司攜手，為角色形象打造專屬香水。
展望未來，品牌規劃推出更多元的體驗型活動，並研發擴香類商品與進階體驗內容。在香氛不再只是裝飾，而逐漸成為自我表達方式的當下，VERO_Veil Romance 奇幻之旅選擇以安全、親近且高度個人化的高質感香水體驗，回應現代消費者對生活風格與情感連結的需求，讓每一款香味都能成為人生旅程中獨一無二的靈魂香氣。
關於無酒精香水與手作課程，您想知道的都在這：
Q1：無酒精香水在保存上有哪些注意事項？與市售含酒精香水有何不同？
A：無酒精香水主要以特殊載體賦香，建議存放於陰涼避光處，避免陽光直射與高溫環境以防止氣味變質。由於不含酒精，其揮發速度較慢，香氣呈現更為溫潤平穩，但也因此對存放環境的溫度變化較為敏感。
Q2：參加調香體驗課程前，是否需要避開使用其他香氛產品？
A：為了確保嗅覺靈敏度並精準感受前中後調的層次，建議參與手作課程當天不要噴灑香水或使用氣味強烈的乳液。純淨的嗅覺狀態有助於在數十種原料中，辨識出最契合自身體溫與肌膚皮脂的氣味。
Q3：如何正確測試香水是否會引起肌膚過敏？哪些部位最適合試香？
A：建議將少量香水噴灑於手腕內側或耳後，觀察 24 小時是否有紅腫反應。VERO 採用的無酒精配方雖降低了刺激性，但因每人膚況不同，透過局部測試能確保香水在接觸肌膚時，能維持舒適且安全的穿戴體驗。
Q4：【VERO】的調香體驗與香水產品是否適合男性或作為中性香水選擇？
A：香水本身不分性別，【VERO】提供多款木質調、菸草調與柑橘調原料，非常適合男性打造沉穩或乾淨的氣息。透過調香課程，男性學員能針對自身體味與穿搭風格，調配出不撞香的個性化香水，展現獨特的紳士魅力或中性美學。
【VERO_Veil Romance 奇幻之旅】
付款方式：信用卡/銀行轉帳/貨到付款(不包含調香體驗)
更多資訊：https://rink.cc/rxt6n
官方網站：https://rink.cc/86ta2
官方 Facebook：https://rink.cc/lp18z
官方 Instagram：https://rink.cc/hpl5p
官方 LINE：https://rink.cc/1k4v2
官方 X：https://rink.cc/lmp6d
【課程體驗點位】
1. 國父紀念館站
台北市大安區忠孝東路四段295號5樓-B
（國父紀念館站1號出口步行約3分鐘）
2. 市政府站
臺北市信義區基隆路一段180號11樓-1101房
(捷運市政府站 1號出口步行約3分鐘)
3. 大坪林站（新店場）
新北市新店區寶中路72號3樓
（大坪林站5號出口步行約8分鐘）
※最新資訊請以商家公告為準
其他人也在看
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
【Yahoo早盤】台股年前賣壓出籠摜殺逾600點...名師蔡明翰：是買點
美股四大指數全面收跌，台股周五（6日）加權指數開低54.83點，以31,746.44點開出後跌勢擴大，盤中在AI、IC設計、記憶體與ABF載板族群全面下殺，金融與傳產同步轉弱下，指數一度摜破逾600點至31,164.28點，跌破月線。股市名師蔡明翰表示，歷史經驗顯示，每逢外資出現爆量賣超、指數回測甚至跌破月線時，反而容易接近波段低點，加上封關在即、波動性可望逐步收斂，反而是中長線分批布局的相對有利時點。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機
LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...