尋找你的本命氣味 台北客製化調香體驗 手作獨一無二香水

居家調香禮盒：使用符合 IFRA 標準的香精，是提升居家儀式感的人氣小物，同時也是深受喜愛的台北送禮香水推薦選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

產業中心/綜合報導

台灣客製化香水品牌：【VERO】以無酒精配方開啟個人氣味旅程

在講求個人化、風格化的時代，香味也能成為說出你故事的媒介。誕生於 2021 年 11 月的台灣香水品牌VERO_Veil Romance 奇幻之旅，主打香水、香膏與髮香噴霧。他們將香水視為一層看不見的面紗（Veil），隨著場合、心境與生活角色轉換，成為個人風格與情感狀態的延伸，能帶領使用者展開一段專屬於自己的自由旅程。

無酒精香膏系列（＄310）： 質地細緻持香度優異，適合隨身攜帶，隨時營造低調且高級的生活儀式感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

歐美外銷級香水工藝：源自 30 年研發底蘊的平價高品質香水

VERO的每一款商品，皆源自品牌自有工廠生產，該工廠原本即長期承接外銷歐美市場的製造業務，原料皆符合 IFRA 認證標準。從製作流程到香氣調配，皆由團隊全程掌握，也因此在價格結構上具備相對優勢，能以比多數進口香氛品牌更為實惠的價格，讓消費者接觸國際級的香氛產品。



台北香水DIY課程首選：結合 MBTI 與塔羅的專屬調香體驗



在服務面，VERO固定於每週末舉辦台北調香課程（1200元起）課程時長約 2 小時，流程包含香調概念引導、試香、前中後調選材、配方紀錄與成品製作。專屬場次還會巧妙結合塔羅牌、MBTI與節日主題，透過專業調香師的引導，協助學員理解香味結構、前中後調邏輯，同時探索對香氣的喜好與契合度，從零開始做一瓶充滿個人特色的手作香水。不少回訪顧客在過程中重新認識各種味道，甚至在重新搭配後，意外找到屬於自己的代表香氣。



課程於國父紀念館、台北市政府與捷運大坪林站皆有設點，透過官方網站即可預約。不只能夠療癒心情、親手體驗調香，也很適合當作台北情侶約會、姊妹聚會、雨天的浪漫行程。

廣告 廣告

2小時的香水 DIY 體驗體驗，在繁忙步調中找回香氣的療癒與自我連結（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

企業活動與香水 IP 客製化：拓展氣味體驗，定義氣味生活美學

VERO亦積極拓展異業合作與企業市場，讓香氣的敘事性延伸到品牌 IP領域。過去曾與酒吧、妝造師、塔羅老師等不同領域合作，設計結合香氣、感官與情境的主題活動，甚至曾與遊戲公司攜手，為角色形象打造專屬香水。

展望未來，品牌規劃推出更多元的體驗型活動，並研發擴香類商品與進階體驗內容。在香氛不再只是裝飾，而逐漸成為自我表達方式的當下，VERO_Veil Romance 奇幻之旅選擇以安全、親近且高度個人化的高質感香水體驗，回應現代消費者對生活風格與情感連結的需求，讓每一款香味都能成為人生旅程中獨一無二的靈魂香氣。

【VERO】台灣製造髮香噴霧（＄499）： 清爽配方不僅賦予髮絲細膩香氣，更能避免酒精對髮質的傷害，隨手噴灑即展現獨特氣場（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

關於無酒精香水與手作課程，您想知道的都在這：



Q1：無酒精香水在保存上有哪些注意事項？與市售含酒精香水有何不同？

A：無酒精香水主要以特殊載體賦香，建議存放於陰涼避光處，避免陽光直射與高溫環境以防止氣味變質。由於不含酒精，其揮發速度較慢，香氣呈現更為溫潤平穩，但也因此對存放環境的溫度變化較為敏感。

Q2：參加調香體驗課程前，是否需要避開使用其他香氛產品？

A：為了確保嗅覺靈敏度並精準感受前中後調的層次，建議參與手作課程當天不要噴灑香水或使用氣味強烈的乳液。純淨的嗅覺狀態有助於在數十種原料中，辨識出最契合自身體溫與肌膚皮脂的氣味。

Q3：如何正確測試香水是否會引起肌膚過敏？哪些部位最適合試香？

A：建議將少量香水噴灑於手腕內側或耳後，觀察 24 小時是否有紅腫反應。VERO 採用的無酒精配方雖降低了刺激性，但因每人膚況不同，透過局部測試能確保香水在接觸肌膚時，能維持舒適且安全的穿戴體驗。

Q4：【VERO】的調香體驗與香水產品是否適合男性或作為中性香水選擇？

A：香水本身不分性別，【VERO】提供多款木質調、菸草調與柑橘調原料，非常適合男性打造沉穩或乾淨的氣息。透過調香課程，男性學員能針對自身體味與穿搭風格，調配出不撞香的個性化香水，展現獨特的紳士魅力或中性美學。

【VERO_Veil Romance 奇幻之旅】

付款方式：信用卡/銀行轉帳/貨到付款(不包含調香體驗)

更多資訊：https://rink.cc/rxt6n

官方網站：https://rink.cc/86ta2

官方 Facebook：https://rink.cc/lp18z

官方 Instagram：https://rink.cc/hpl5p

官方 LINE：https://rink.cc/1k4v2

官方 X：https://rink.cc/lmp6d

【課程體驗點位】

1. 國父紀念館站

台北市大安區忠孝東路四段295號5樓-B

（國父紀念館站1號出口步行約3分鐘）

2. 市政府站

臺北市信義區基隆路一段180號11樓-1101房

(捷運市政府站 1號出口步行約3分鐘)

3. 大坪林站（新店場）

新北市新店區寶中路72號3樓

（大坪林站5號出口步行約8分鐘）

※最新資訊請以商家公告為準