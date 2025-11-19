尋找傳統藝術接班人 陳錫煌指導藝生演孫叔敖故事

（中央社記者邱祖胤台北19日電）國立傳統藝術中心推出「傳統藝術接班人──駐團演訓計畫」，本週六（22日）將由國寶大師陳錫煌指導藝生演出「復楚宮」，透過孫叔敖故事展現布袋戲前後場精湛技藝。

根據傳藝中心發布演出訊息，「復楚宮」為陳錫煌根據舊本重編、再現經典古冊戲。劇情描述窮小子孫叔敖被妻舅退婚羞辱，趕出家門，落魄的他不改善良本色，赤手打死雙頭蛇，為民除害，驚動朝堂，華麗變身大元帥，並在危急存亡時刻，一戰打退10萬敵軍，保楚國。

本次前場主演陳冠霖接受中央社電話訪問表示，這齣戲傳自布袋戲傳奇人物「貓婆」，早期北部戲班經常演出，後經已故李天祿大師一路傳下來，特別的是後場音樂融合京劇鑼鼓，唱腔也是京劇唱腔。

陳冠霖表示，過去這齣戲演到孫叔敖打死兩雙頭蛇、被封大元帥，就差不多了，這次陳錫煌特別改編，加進孫叔敖早就跟無緣的岳父習得臨兵布陣的方法，讓孫叔敖這個人物角色更為立體鮮明。

陳冠霖說，這齣戲除了前場文武場緊湊熱鬧，後場音樂的表現也很有看頭，加上充滿轉折的京劇唱腔，讓演出人員有充分發揮的空間。

傳藝中心為扶持民間劇團培育青年習藝生，特別策畫「傳統藝術接班人──駐團演訓計畫」，近期推出「戲釀青春──2025育成聯合展演」，集結9團30名前後場習藝生展現成果，「復楚宮」為其中一場。

這次演出的後場習藝生張欣雅，就讀北藝大傳統音樂學系碩士班，主修北管，目前專注學習北管、京劇及布袋戲後場伴奏；後場藝師還包括吳威豪、洪碩韓、李經元、江志宗等人，高王鶯驊負責京劇唱腔。22日下午在台北「台灣戲曲中心小舞台」演出。（編輯：李亨山）1141119