尋找天選之人！連擲20個聖筊可抱走寺廟300萬

過年大家都想發財，屏東歸來的慈天宮舉辦了免費的擲筊比賽，只要連擲20個聖筊，就有機會抱回300萬，讓不少民眾都想來試手氣。不過數學老師也算出，要連擲20個聖筊，機率是百萬分之1，比中今彩539的頭獎機率還低，能連丟出20個聖筊，真的是天選之人。

網紅：「帶你去擲筊拚這300萬，真的是300萬，可以借我拿拿看嗎？」

這一包300萬千元鈔，抱在手上有重量，人人都想要，現在要抱走這300萬不用花錢，只要你連擲出20個聖筊。民眾：「有了啦，有了有了。」

這是屏東歸來慈天宮辦的新春活動，不用繳錢，只要來排隊參加擲筊大賽，連擲20個聖筊，有機會抱走300萬；另外還有2輛機車，連擲12個聖筊就有機會騎走。

民眾：「我跟我兒子大年初一，從除夕夜凌晨就要坐火車來這邊。」

記者vs.民眾：「你們從新北過來？（新北市林口這樣子，想要來拚看看）。」

民眾：「免費的我也要嘗試，要嘗試看看，可是可能機會不大。」

歸來慈天宮解說組長陳文傑：「連續20次，你就是天選之人，300萬現金你就有機會拿回家。如果兩個都是20次，基本上要不要PK，或者是由兩個平分，我們會有主辦單位，來去做一個仲裁。」

這要一口氣丟到20個聖筊，這機率有多大，數學老師算給你看。數學老師吳老師：「所以20次都是2分之1的情況，就是乘20次，運算之下小數點很多，接近值就是百萬分之1。」

數學算出20個聖筊的機率是百萬分之1，而今彩539的頭獎機率是58萬分之1，比起20個聖筊還高，但是不用花錢，還是可以來試試手氣。

